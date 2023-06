O Waze ficou gripado

Quem usou o aplicativo Waze recentemente se deparou com um banner alertando que ele está gripado. Não, você não leu errado. Na verdade, trata-se de uma ação inovadora criada pela Suno United Creators para a Rede RD-RaiaDrogasil, junto com o aplicativo, para conscientizar a população a se vacinar contra a gripe.

A novidade usa o simpático para prestar um serviço: ao usar o app, a voz na versão gripada indica a rota e ao mesmo tempo, sinaliza, ao longo do trajeto, se há uma farmácia da RD próxima. “Gravamos a voz do aplicativo com alguns sintomas de gripe como tosse e espirro, como um sinal de alerta. Afinal, toda vez que o usuário ouvir a voz falando dessa forma, vai se lembrar da importância da vacina. É uma ação divertida, diferente, mas com conteúdo importante. O Waze nos permite essa flexibilidade de criar novas opções de vozes, além de atingir um público maior que utiliza o aplicativo”, explica César Toledo, Sócio e Head de Mídia e BI da Suno.

A ação tende a aumentar a adesão da população à vacinação contra a gripe com a tetravalente, ajudando o Brasil a voltar ao posto de país exemplo na imunização. As doses da vacina tetravalente estão disponíveis nas mais de 290 farmácias da rede espalhadas pelo Brasil com agendamento AQUI.