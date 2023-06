Em todo o mundo, só 20% dos cargos em TI são ocupados por mulheres

Fintech mineira dá exemplo e diz manter o número do time meio a meio

Pesquisa recente do National Girls Collaborative Project, intitulada "Estado das Meninas e Mulheres em STEM", mostra na ciência da computação e áreas correlatas elas ocupam somente 20% dos cargos. Contudo, há iniciativas que tentam mudar esse quadro. Uma dessas é da fintechs brasileira Zetra, cuja head de Operação da SalaryFits, empresa spin-off da Zetra, é Maria Eugenia Mapelli

Importante ressaltar que, no estudo da ONU em particular, que averiguou informações de 70 mil negócios em 13 países, mais de 60% das instituições que abraçaram a ideia de incentivo à igualdade de gênero constataram ganhos de lucro e produtividade, sendo que as receitas cresceram até 15%.

A Zetra declara que seu quadro de colaboradores (as) é mantido com uma média de 50% homem, 50% mulher – inclusive na TI.

Detalhe que não é um mero detalhe: STEM significa Science, Technology, Engineering and Math