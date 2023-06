704 Apps, "mais de 160 milhões em receitas para clientes em 2022"

Empresa cearense tem um foco que é mobilidade urbana e logística em todos os estados do Brasil e países do exterior

A empresa cearense que desenvolve aplicativos para mobilidade urbana e logística, 704 Apps, declara ter gerado, só em 2022, mais de 160 milhões de reais em faturamento para empresas clientes de forma direta. Atualmente, o número de aplicativos publicados passa de três mil. A empresa quer cobrar esse valor em 2023.

“Hoje nós temos mais de 110 mil motoristas cadastrados e ativos. Desse número, cerca de 30% só vivem disso. É como se deixássemos de operar agora, 33 mil pessoas teriam sua renda diminuída a zero. E essas pessoas estão descentralizadas. Temos aplicativos rodando no interior dos estados brasileiros, gerando renda e desenvolvimento para regiões que não recebem tanta atenção e incentivos”, afirma Betho Costa, CEO da marca que já falou conosco na live e você pode conferir AQUI.



A empresa ainda diz que, todos os estados brasileiros possuem aplicativos da 704 apps, em mais de 1.100 cidades, mas a marca também está presente em oito países de diferentes continentes do planeta. França, Portugal, Estados Unidos, Alemanha e Paraguai.

Os dados referentes ao conjunto do faturamento, vêm de um BI (business intelligence) contratado com a 704 apps, cuja visibilidade dos números globais passa a fazer parte de uma série de indicadores. "Nosso faturamento médio dos motoristas são maiores que a média dos aplicativos internacionais (Uber, 99, InDriver)", explica a empresa.

Interessante mostrar que, com a competitividade em alta no mercado de mobilidade, em resposta à essa coluna a respeito do montante gerado, a empresa diz que "desse valor normalmente tem entre 3% a 4,99% de taxas de pagamentos eletrônicos" a exemplo de cartões de crédito, (...) "entre 10% a 15% de taxas da plataforma e o restante é do motorista".

E mais, "Lembrando que a Uber por exemplo cobra entre 30% e 60% do valor das viagens". Aplicativos locais, no entanto, fazem com que o "valor na íntegra gire na economia local, e não transforma-se em divisas de lucros enviadas ao exterior onde suas empresas sedes estão".