BNDES amplia programa de fomento a startups

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) edital de chamada pública para selecionar a aceleradora da terceira edição do programa BNDES Garagem, de fomento a empreendedores e startups de impacto. O edital está disponível AQUI

Objetivo: selecionar uma empresa ou consórcio para conduzir quatro ciclos de aceleração. Nesta edição, em cada ciclo serão aceleradas até 100 startups, mais do que o dobro das 45 startups por ciclo da edição anterior.

Cada ciclo contará com dois módulos: um de criação, para empreendimentos que tenham como objetivo validar suas ideias e desenvolver seu produto minimente viável; e outro de tração, para startups já estabelecidas, com produto disponível no mercado, que busquem escalar seus negócios e/ou validar se seus produtos respondem a uma demanda efetiva.

Serão priorizados critérios de diversidade de gênero, racial e geográfica (nos últimos ciclos, 44% das aceleradas tinham liderança feminina; e 40%, empreendedores negros ou indígenas), além de temas alinhados aos objetivos do BNDES.

A diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis, Natália Dias, explica que o Banco decidiu expandir o programa, cujo foco são negócios que buscam solucionar problemas sociais ou ambientais, porque “está comprometido com desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades sociais, diversidade, equidade e inclusão”

Para a executiva, o fomento do BNDES aos negócios de impacto acompanha também uma tendência global. Pesquisa realizada pela Global Impact Investing Network (GIIN) estimou que esse mercado é de US$ 1,16 trilhão no mundo e está crescendo em tamanho e sofisticação. “Os Negócios de Impacto não estão apenas preocupados em gerar retorno financeiro, mas também em gerar impacto positivo na sociedade e no planeta. Nosso objetivo é escalar nossa atuação neste sentido”, frisou.