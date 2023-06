Artigo: Intraempreendedorismo e o poder de transformar

Por Luís Felipe Carvalho, CEO da AEVO



A inovação é uma força transformadora, pois entende que o lugar comum de algo, por mais bem sucedido que seja, não é garantia de nada no futuro. A partir da inovação, empresas têm promovido mudanças em seus processos, produtos e serviços, sejam simples, complexas ou até mesmo disruptivas.

É nesse contexto que o intraempreendedorismo se destaca, por se apresentar como um aliado dessa transformação, desafiadora, mas necessária para o mundo dos negócios. É algo que vem de dentro, do bem mais precioso que as empresas possuem: seus próprios colaboradores.

A essência do intraempreendedorismo reside na complexidade do ser humano, que possuem características ainda não reproduzidas por tecnologias, sendo a criatividade a maior delas. E por serem criativas, pessoas se tornarão inquietas ao ver possibilidades de melhoria em algo que não está dando certo. Nossa mente fervilha de opções sempre que estamos diante de um problema, não é mesmo?

Quando não temos a possibilidade de expressar e explorar as nossas opções, nos sentimos desengajados, pois esse impulso é natural para as pessoas. Em meus workshops sobre como construir um Programa de Ideias, um dos principais impulsionadores do Intraempreendedorismo nas organizações, costumo compartilhar a história do Aloísio.

Funcionário de uma empresa que produz pás eólicas, ele, dentre outras funções, fazia parte de um grupo de oito pessoas que executava o processo de limpeza do molde do equipamento. E teve uma ideia simples: mudar a ordem na qual eram executadas as etapas do procedimento, reduzindo a necessidade de envolver tanto pessoal e diminuindo consideravelmente o tempo e o material gasto. Essa ideia foi ouvida e implementada pela organização, trazendo muito retorno!

Viu como é simples entender o intraempreendedorismo? É sobre dar espaço para que seus colaboradores participem das transformações necessárias dentro de uma empresa. Aloísio deu uma ideia simples, mas que gerou milhares de reais em economia e ajudou a moldar uma nova trajetória para sua carreira: hoje, possui um cargo de liderança nessa mesma companhia.

Mas, claro, se estamos ouvindo ideias, elas podem aparecer de formas mais distintas, e nem sempre são simples. Enquanto você lê este artigo, pode haver alguém em sua empresa pensando em algo totalmente novo que pode, até mesmo, se transformar em um novo negócio.

Essa é a síntese do profissional intraempreendedor: entender como encontrar oportunidades para empreender e inovar nas empresas em que já trabalham. E exemplos como esses não faltam: temos o Gmail, na Google, o Playstation, na Sony, e milhares de novas histórias que surgem diariamente nas organizações de todo o mundo.

E para reconhecer e impulsionar as empresas, e os profissionais, que mais se engajam na transformação provocada pelo Intraempreendedorismo no Brasil, lançamos o 1º Prêmio nacional com foco nesta temática, o Prêmio de Intraempreendedorismo. Convidamos empresas de todo o país para mostrar como essa iniciativa vem mudando a realidade do ambiente corporativo, tornando-o um lugar cada vez mais democrático, colaborativo e transformador!