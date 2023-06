RD Station adquire Exact Sales 

A RD Station anuncia a aquisição da Exact Sales, empresa especializada na categoria Sales Engagement, cujo foco é em tecnologia para prospecção e qualificação de clientes potenciais. A aquisição envolveu 100% do capital social da Exact Sales e o contrato ainda prevê um valor complementar, vinculado a metas alcançadas em 2024 e 2025.

Integrante do grupo TOTVS desde 2021, a RD Station também adquiriu a cearense TALLOS, veja aqui. Arthur Frota, CEO da TALLOS, destaca: "Acredito que essa movimentação estratégica trará um novo panorama para o futuro da RD, consolidando ainda mais nossa posição de liderança no setor de marketing e vendas. A TALLOS, como parte integrante do grupo, desempenha um papel fundamental na inclusão do conversacional ao longo da jornada de marketing e vendas. Agora, com a entrada da Exact Sales, o foco é expandir as soluções em pré-vendas e inteligência artificial da RD Station".