Pix Automático virá em 2024

O Banco Central anunciou na última quarta-feira (21) a previsão de lançamento do Pix Automático, função semelhante ao débito automático em conta. Estará disponível em abril de 2024 e será usado para pagamentos recorrentes de forma automática.

De acordo com o BC, empresas de qualquer segmento do mercado e de qualquer porte que poderão utilizar o novo produto. O especialista em meio de pagamentos, Marcel Nicolay (CTO da fintech Malga), explica as vantagens do meio de pagamento instantâneo no varejo, em especial para os e-commerces.



“O Pix é um meio de pagamento seguro, porque é uma transação instantânea que possui compensação imediata, independente dos horários de funcionamento bancários. Verificar se um pagamento através de Pix foi feito com sucesso é tão simples quanto conferir se o valor cobrado foi adicionado à sua conta bancária. Ainda no aspecto de segurança, existem camadas de Autenticação e Autorização do sistema do Banco Central que garantem que o pagador é realmente o pagador para o qual a cobrança foi direcionada e que ele efetivamente aprovou a transação em questão. Do ponto de vista do tempo de recebimento, as diferenças chegam a ser tão grandes quanto a redução das 72 horas para compensação conhecidas do boleto, para no máximo 30 minutos”, explica Marcel Nicolay.

O CTO de Malga ressalta ainda que, além do aspecto de segurança e temporalidade da transação, existe o fator custo. Isso porque, segundo o especialista, apesar de ser permitido cobrar uma taxa por uma transação Pix, na modalidade B2B, existem instituições financeiras que fazem este tipo de operação para a modalidade entre empresas de forma gratuita.