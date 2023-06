Artigo: o futuro da criação em publicidade com a tecnologia GPT.

Bruno Gomes, Head de Vendas e Parceria de Marcas da Tastemade no Brasil nos escreve com exclusividade sobre IA e publicidade



*Por Bruno Gomes, Head de Vendas e Parceria de Marcas da Tastemade no Brasil e Latam

Com a capacidade de processar grandes quantidades de dados e gerar conteúdo de maneira autônoma e automática, o GPT está transformando a forma como as empresas criam e entregam mensagens publicitárias. À medida que o marketing evolui em um mundo cada vez mais digital, essa nova tecnologia entra em cena como uma ferramenta poderosa para ajudar as marcas a se destacarem em meio à concorrência e a conquistarem os consumidores.

Entretanto, apesar das vantagens, ainda há muitas dúvidas e receios dos profissionais e da população em geral sobre a inteligência artificial. Um estudo da Semrush, plataforma de gerenciamento de visibilidade online, por exemplo, apontou que, em janeiro de 2023, as buscas na internet pelo termo “a IA pode tomar meu emprego?” cresceram 700% em comparação ao mesmo período de 2022. Mas será que há mesmo o que temer? Ou a novidade está chegando para otimizar os processos da área?

Deixo aqui, 5 motivos para acreditar que o GPT chegou para ajudar o futuro do marketing e não prejudicar os profissionais.

Conteúdos cada vez mais personalizados

Com base em dados e análises, o GPT poderá gerar automaticamente conteúdo altamente relevante e adaptado às preferências individuais dos usuários. Isso significa que as marcas poderão criar campanhas mais direcionadas e envolventes, que ressoem com seu público-alvo, resultando em uma conexão mais profunda e significativa com os consumidores. Podemos dizer, portanto, que a tecnologia permitirá uma personalização ainda maior dos conteúdos.

Criatividade e inovação como nunca antes

A criatividade e a inovação na publicidade também serão ampliadas com o uso do GPT. As empresas poderão explorar novas formas de publicidade gerada por IA, como anúncios de vídeo, imagens e até mesmo jingles de rádio. A nova tecnologia pode ajudar a criar campanhas publicitárias únicas e cativantes, que se destacam em meio à concorrência, gerando um maior impacto nas mentes dos consumidores e otimizando a relação dos usuários com as marcas.

Otimização de processos

Outro aspecto importante do futuro da criação em marketing e publicidade com o GPT é a otimização de processos. A automação de tarefas de criação, como a geração de conteúdo para redes sociais, blogs e e-mails, pode economizar tempo e recursos para as empresas, permitindo que elas se concentrem em estratégias de marketing de alto nível.

Análise de dados mais precisa

O GPT pode ser usado para analisar grandes conjuntos de dados de forma mais precisa e eficiente, permitindo que as empresas obtenham insights valiosos sobre seus clientes e suas campanhas de marketing.

Melhoria na experiência do cliente

Com o GPT, as empresas podem oferecer experiências de atendimento ao cliente mais eficientes e personalizadas, como chatbots que são capazes de compreender e responder às perguntas dos clientes de forma natural e humanizada.

No entanto, é importante notar que a criatividade humana ainda terá um papel fundamental no marketing e na publicidade. O GPT pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar e aprimorar o processo criativo, mas a expertise e a intuição humanas serão fundamentais para garantir que as mensagens de marketing sejam autênticas, relevantes e alinhadas com a marca.

Em resumo, o futuro da criação em marketing e publicidade com a tecnologia GPT é promissor. Com a capacidade de gerar conteúdo personalizado, impulsionar a criatividade, otimizar processos, ter mais precisão na análise de dados e melhorar a experiência do cliente, o GPT está transformando a forma como as empresas criam e entregam mensagens de marketing, abrindo novas possibilidades para o engajamento do consumidor e o sucesso da área. É muito importante ressaltar que essa é uma visão otimista da ferramenta, saber usar e fazer as perguntas certas é o primeiro desafio das pessoas e empresas e usá-la eticamente é um dever de todos.hami