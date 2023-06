Artigo: a análise de dados e o futuro da mobilidade urbana

*Thiago Hidalgo é CEO do Consórcio 3C e um dos desenvolvedores do mobizapSP, aplicativo de transporte individual de passageiros da Prefeitura de São Paulo.

A análise de dados tem desempenhado um papel cada vez mais crucial na transformação de negócios, estratégias, em áreas do convívio em sociedade e até na mobilidade urbana. À medida que as cidades enfrentam desafios relacionados ao tráfego e demanda crescente por transporte eficiente, a utilização assertiva de dados se torna essencial para moldar o futuro dos deslocamentos, principalmente nas grandes cidades.

Apesar de ser de extrema importância para as empresas de todo o mundo que essas informações estejam corretas e organizadas, a International Data Corporation (IDC) aponta que até o final de 2025, é esperado que 80% dos dados mundiais sejam dados não estruturados.

Com informações em mãos, é possível que organizações e instituições do setor de transportes tenham acesso a padrões importantes sobre deslocamento, horários de pico, demanda por serviços específicos e rotas preferenciais. Dessa maneira, apps de mobilidade urbana podem otimizar as rotas de transporte, reduzindo atrasos e evitando congestionamentos. Além disso, podem ajustar a oferta de serviços para atender à demanda em tempo real, fornecendo maior eficiência e qualidade para os usuários.

Executivos e gestores da área de mobilidade urbana também são beneficiados com a análises de dados, pois conseguem tomar decisões mais embasadas e estratégicas. Ao utilizar números precisos sobre o comportamento dos usuários, demanda por serviços, custos operacionais e outros indicadores relevantes, é possível identificar tendências, antecipar necessidades e desenvolver soluções inovadoras. A tomada de decisões baseada em dados também ajuda a priorizar investimentos, melhorar recursos de forma eficiente e toda qualidade dos serviços de transporte.

A análise de dados permite que as empresas de mobilidade urbana personalizem, ainda, a experiência do passageiro e motorista, adaptando as preferências individuais e as necessidades de cada usuário. Com base nas informações coletadas, podem oferecer recomendações personalizadas de rotas, horários e modos de transporte, proporcionando uma experiência mais conveniente. Além disso, os dados permitem o desenvolvimento de aplicativos e plataformas de mobilidade e o pagamento eletrônico, por exemplo.

Com o monitoramento de dados em tempo real, também encontramos a possibilidade de identificar áreas de risco, pontos de congestionamento e comportamentos inadequados dos usuários, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz.

A análise de dados está transformando a mobilidade urbana, capacitando os executivos do setor a tomar decisões mais informadas e estratégicas. Ao utilizar dados precisos, é possível otimizar rotas e serviços, personalizar a experiência do usuário, melhorar a segurança e promover uma mobilidade de qualidade. Esse gerenciamento de informações molda o futuro dos deslocamentos urbanos e empresas e instituições que não souberem aproveitar esses ativos, certamente ficarão para trás e perderão vantagem competitiva no mercado.