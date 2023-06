Zonder e Universidade do Integrador: curso gratuito p energia solar

A Universidade do Integrador em parceria com a Zonder, empresa de automação comercial para vendas de energia solar, promove a partir do dia 9 de junho, um treinamento 100% gratuito para quem quer se qualificar na área

O curso “Como Viver de Energia Solar e Construir um Negócio Lucrativo” é direcionado para quem deseja empreender com energia solar e criar um negócio enxuto a custo zero, para profissionais que querem se especializar em projetos e instalações. O treinamento aborda todos os pilares para quem deseja se especializar no mercado. Para isso, serão abordados os seguintes temas:

1 - As Maiores Oportunidades de Negócios da Energia Solar e como Lucrar com elas



2 - Duas Principais formas de fazer dinheiro com Energia Solar a custo Zero



3 - Dominando Projetos Fotovoltaicos



4 - Dominando a Instalação de Energia Solar



5 - Provando por A + B que Energia Solar é o melhor investimento do momento por análise financeira Simplificada



6 - O Jeito mais simples de Vender Energia Solar



7 - Criando um negócio Fotovoltaico e gerando Lucro Rápido e Consistente no longo prazo

O Curso será disponibilizado em formato de vídeo aulas online, e os alunos também poderão participar de aulas “ao vivo”, semanalmente para uma formação continuada. Além do treinamento, os candidatos podem fazer parte de comunidades e aproveitar as parcerias com profissionais de todo Brasil.

A gratuidade desse curso é uma celebração ao marco de 20GW de potência instalada de energia solar na geração distribuída em todo país e a empresa visa incentivar ainda mais a profissionalização do setor. A inscrição gratuita PODE SER FEITA AQUI e poderá gerar uma economia de mil reais para os estudantes, mas o tempo em que as vagas ficarão abertas será limitado.

O setor de energia solar

O setor de energia solar cresceu mais de 623% nos últimos anos em todo o Brasil. Em 2022 só no estado do Ceará, 9.615 usinas foram instaladas, segundo a Aneel.

Menos de 2% dos consumidores aptos a terem energia solar estão usufruindo da economia gerada pelas placas fotovoltaicas, o que significa dizer que ainda existe um grande volume de oportunidades para novos profissionais no mercado e muito espaço para explorar e apresentar soluções cada vez mais inovadoras.

A Expectativa de ganhos financeiros para pequenos empreendedores do ramo varia de R$8.000 a R$20.000,00 por mês, podendo variar de acordo com o tamanho da equipe e estratégias comerciais adotadas.

O treinamento Viver de Solar foi planejado com aplicabilidade nacional e todo conteúdo incluindo legislação e módulos técnicos foram elaborados para que profissionais de todo Brasil possam exercer na prática o ofício de integrador fotovoltaico.