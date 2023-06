TALLOS abre seleção para 100 vagas 

A TALLOS está com 100 vagas abertas. São cargos de analista de implantação, analista de CS, analista de suporte N1 e N2, closer (consultor comercial) e SDR (Sales Development Representative ou, em português, representante de desenvolvimento de vendas), com oportunidade para profissionais júnior, pleno e sênior em Fortaleza.

"Estou muito feliz com o momento atual da TALLOS. Alcançamos uma expansão surpreendente de 237% em relação ao planejamento inicial, tanto no faturamento quanto no número de clientes. Esse crescimento contínuo tem nos permitido expandir nossas operações e, como resultado, abrimos 100 novas vagas. A TALLOS possui uma cultura forte de colaboração, agilidade, evolução e comprometimento. Temos orgulho em oferecer um ambiente de trabalho onde cada colaborador tem a chance de desenvolver-se profissionalmente. Esse compromisso com o crescimento e a valorização de nossa equipe se reflete em um time altamente engajado. Além disso, nossos benefícios são verdadeiros diferenciais competitivos e comprovam a nossa preocupação com o bem-estar, a qualidade de vida e a satisfação de nossos colaboradores." Arthur Frota, CEO da TALLOS.

Os interessados em participar do processo seletivo da TALLOS devem possuir experiência prévia no mercado de consultoria ou em empresas de tecnologia. Para se candidatar, basta enviar seu currículo para [email protected] .

O pacote de benefício do trabalho, híbrido, da TALLOS oferta:



Vale-alimentação ou refeição de R$ 40,00 por dia, permitindo aos colaboradores escolherem onde e o que comer

Vale-transporte para cobrir os custos de deslocamento até o trabalho



Plano de saúde abrangente, sem nenhum custo, atendendo às necessidades de saúde e bem-estar dos colaboradores; Plano odontológico para garantir um sorriso saudável e bonito



Day off no aniversário do colaborador, além de um voucher para celebrar a data da maneira que preferir



Seguro de vida para proporcionar tranquilidade e proteção



Happy hour para comemorar conquistas e estimular a integração entre a equipe



Convênio com o SESC para descontos em atividades culturais, esportivas e de lazer



Voucher de aniversário por tempo de empresa, como reconhecimento à dedicação dos colaboradores



Acesso a plataformas de aprendizagem para promover o desenvolvimento profissional e pessoal



Incentivos à educação, visando apoiar e estimular o crescimento profissional dos colaboradores



Descontos em restaurantes e cafeterias.