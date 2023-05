LAB IGC: um laboratório de inovação em saúde

O Instituto de Gestão e Cidadania (IGC) inaugura nessa quarta, 31, o 1º Laboratório de Inovação de uma organização social no Brasil. É o LAB IGC, que se propõe à dificil missão de ser um ambiente "dedicado à investigação, colaboração, testes e experimentos, (...) de soluções para a saúde.

Atenção, você pode se inscrever AQUI



O modelo de inovação do LAB IGC é baseado nos seguintes pilares estratégicos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Estratégia e Inovação: uso de frameworks de inovação para desenvolver uma agenda estratégica e gerenciar a inovação de forma eficiente;

2. Cultura de Inovação Organizacional: programa de intraempreendedorismo que estimula a criatividade e o empreendedorismo interno;

3. Radar da Inovação e Processo de Ambidestria Organizacional: acompanhamento de tendências de mercado e da concorrência por meio de um Radar da Inovação;

4. Observatório de Saúde e de Parceiros: O Observatório de Saúde e de Parceiros do LAB IGC mapeia atores estratégicos, como startups, universidades, empresas e governo, e avalia dados de saúde em relação aos contratos de gestão do IGC;

5. Inovação Aberta (Visão 2024): Com o objetivo de alcançar a ambidestria organizacional, o LAB IGC está planejando o futuro programa "OPEN IGC". Esse programa buscará ampliar o portfólio e expandir o mercado por meio de inovação com foco em novos produtos e negócios.

Segundo o Herbert Lobo, presidente do IGC, a inovação e tecnologia vem transformando celeremente o setor da saúde. No caso do setor público brasileiro, considerando as desigualdades regionais de país continental e os vazios assistenciais, o grande desafio ainda é a oferta e acesso aos serviços, além de desfechos clínicos assertivos. "No IGC trabalhamos com o intuito de gerar valor para sociedade através de resultados sociais relevantes e escaláveis, e hoje, sem inovação e tecnologia é impossível cumprimos nossa missão. Por isso, estamos lançando nosso laboratório de inovação. Queremos impactar positivamente a saúde brasileira”, declara o gestor.

Programação:



19h00: Open LAB IGC



19h10: Fala do Presidente do IGC - Construindo um futuro desejável para a saúde - Herbert Lobo



19h20: Painel “A Transformação digital é uma prioridade no setor da saúde” com Vitor Muniz, Diretor de novos negócio e inovação da Roche.



19h50: Conheça o metaverso do LAB IGC e conecte-se com o modelo de atuação do laboratório - Viviane Lourenço, Consultora de Inovação



20h15: Conexão do Ninna Hub + LAB IGC - João Justo, COO do NINNA HUB



20:20: Encerramento, siga conectado com a gente e conheça nosso espaço de criatividade coletiva (LAB IGC no NINNA)