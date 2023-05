Três anos de PRAIA

Em três anos de do PRAIA, além das 15 startups no portfólio, credenciamento ao Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

O Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups (PRAIA), vinculado ao Instituto Atlântico, completa 3 anos de criação. O PRAIA utiliza metodologia própria constantemente aprimorada para acelerar startups. Pautado na concepção de coaceleração, o programa auxilia na superação de desafios e na geração de mais valor aos negócios.



Criado em 2020, o programa começou com apenas três startups no portfólio e 13 empresas parceiras, hoje possui 15 startups e já soma mais de 30 empresas entre hubs, pequenas empresas e grandes corporações. Além disso, é uma das poucas aceleradoras do Nordeste credenciadas ao Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

O credenciamento permite que o PRAIA alinhe interesses de clientes habilitados a investir em P,D&I com startups presentes no portfólio do programa, sejam startups em fase de incubação ou de aceleração, pela Lei de Informática.

Nathalia Cavalcante, gerente de comunidade do PRAIA, fala sobre a data. “Essa jornada nos traz uma mistura de emoções. Em tão pouco tempo é possível notar um crescimento expressivo, não só para o PRAIA, mas para todo o ecossistema de inovação. Continuaremos trabalhando para alavancar o setor e contribuir para o empreendedorismo e inovação", celebra.

A gerente de comunidade do PRAIA destaca ainda que o Programa foi a primeira aceleradora a implantar a metodologia de coaceleração no ecossistema cearense e é a única do ecossistema local a trabalhar com foco no desenvolvimento de produtos. “Já realizamos três ciclos de aceleração e um está em andamento, o Batch#4 atual, que continua aceitando inscrições”, reforça.



Nesses três anos de atuação, o PRAIA ainda entregou às startups mais de três mil horas de desenvolvimento tecnológico, com mais de 32 colaboradores do Atlântico alocados só em 2022; realizou mais de 200 horas de mentoria, com mais de 25 mentores ligados à rede; executou seis provas de conceito entre startups e os parceiros da rede; investiu em uma startup e entregou mais de 160 horas com especialista em Growth Hacking para otimizar as estratégias de crescimento da startup em 2022. O programa já efetuou 13 submissões de projetos a chamadas de subvenção econômica e captou, com as startups, mais de 1 milhão de reais. Por conta de tudo isso, o PRAIA atingiu o Top 5 no Ceará Awards e Top 10 no Startups Awards.