Daryus e Microsoft: capacitação de 10 mil em cibersegurança I

O IDESP é o Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista, e junto à Microsoft pretende capacitar 10 mil profissionais na área de tecnologia e cibersegurança. A parceria tem como objetivo desenvolver e formar alunos para suprir a falta de profissionais no mercado mundial. Já na etapa inicial, o IDESP oferecerá o curso de Fundamentos de Segurança, Conformidade e Identidade da Microsoft (SC-900).

Com a alta demanda de profissionais em novas tecnologias, como computação em nuvem, IoT, inteligência artificial e cibersegurança, as empresas precisam capacitar os profissionais e usuários para obterem melhores resultados. A produtividade e a segurança tornam-se um indicador de gestão importante para o diferencial competitivo, afinal as empresas foram para dentro da casa dos colaboradores.

Por meio da parceria com a Microsoft, que visa desenvolver as habilidades técnicas e gerar empregos, o IDESP ofertará seis cursos para profissionais da área de TI e cibersegurança ou em transição de carreira, e os módulos serão divididos entre fundamentos e temas mais avançados:

Fundamentos:

Microsoft Azure Fundamentals (AZ900);

Fundamentos de IA do Microsoft Azure (AI-900);

Fundamentos de segurança, conformidade e identidade da Microsoft (SC-900);



Avançado:

Administrador do Microsoft Azure (AZ-104);

Como projetar e implementar uma solução de IA do Microsoft Azure (AI-102);

Tecnologias de segurança do Microsoft Azure (AZ-500).

Todos os cursos fornecerão aos alunos conteúdos oficiais, laboratório e simulados on-line, além de voucher para exame de certificação oficial. Os alunos que participarem receberão um certificado ao final do curso.

