Artigo: O que startups early stage podem esperar do venture Capital?

*Por André Ghignatti



Receber investimento financeiro é um passo importante para qualquer startup, contribuindo para que cresça no mercado. Segundo o “Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups 2022”, realizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), 39,6% das startups já receberam investimento.

O venture capital assume um papel essencial neste cenário, sendo uma modalidade de investimento que contribui para o rápido crescimento e a alta rentabilidade de negócios inovadores. Assim, faz brilhar os olhos de startups, que estão no estágio inicial e que precisam tirar diversos planos do papel.

Em 2022 foi possível ver uma retração dos investimentos de séries mais avançadas, porém, em paralelo, diversos fundos começaram a investir em startups cada vez mais novas como forma de compensar a queda nos múltiplos de retorno de investimentos esperados em outros estágios.

Assim, o cenário é promissor para as startups que estão neste estágio, mas a profusão de opções pode tornar o processo de escolha do melhor parceiro investidor um pouco mais complexo. O processo seletivo também tende a ser ainda mais criterioso. O investidor passou a ter um olhar mais atento para entender quão saudável e sustentável tem sido o crescimento das startups. Não é problema estar queimando caixa para crescer, mas é fundamental ter uma boa estratégia para buscar o breakeven.

Além disso, continua sendo fundamental que empreendedores tenham atenção ao tripé: fundadores, mercado e produtos, itens centrais de análise de um investidor. A maneira como está sendo administrado o fluxo de caixa também é um elemento que tem ganhado cada vez mais força. Além disso, a capacidade de uma startup de se adequar a diferentes cenários econômicos já ganhou mais relevância.

Apesar das taxas de juros elevadas e uma tributação que não incentiva o investimento de risco, é possível ver como a modalidade tem crescido e como existem hoje diversos atores relevantes segmentados por diferentes critérios como tamanho de cheque, modelos de negócio, região de atuação, entre outros.

Por isso, é importante que o empreendedor estude e se relacione com os atores do ecossistema de investimento de risco, de forma a enxergar além das cifras oferecidas. Investimento financeiro é importante, mas é necessário buscar quem realmente vai ajudar a percorrer com sucesso toda a jornada empreendedora, ou seja, quem de fato entrega o tão prometido smart money.

Posso concluir, portanto, que o venture capital é uma peça-chave quando se trabalha com inovação, já que o risco é inerente ao novo e o capital é o que viabiliza as ideias para que sejam transformadas em realidade. Deste modo, as startups early stage devem aproveitar o cenário e se prepararem a fim de se conectarem com atores que possam de fato contribuir para o crescimento do negócio.

*André Ghignatti é Cofundador e CEO da WOW, uma das principais aceleradoras de startups do Brasil, que contribui com capital financeiro e intelectual ao longo de toda jornada das startups.