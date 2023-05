Aptare Tecnologia traz inovação ao mercado de crédito

Aptare Tecnologia quer mudar o mercado de crédito com solução direcionada a agentes financeiros e fintechs do mercado

A Aptare Tecnologia, empresa cearense que atua há mais de 12 anos no mercado com tecnologia avançada, criou, junto com parceiros financeiros, uma solução que permite que empresas consigam ofertar microcrédito para seus clientes ou colaboradores em tempo real.

"Antes o solicitante do crédito teria que ficar aguardando o dinheiro por quase 24 horas para que todo o processo de intermediação fosse finalizado, o que, em algumas situações, perdia até o sentido, já que muitas vezes a pessoa precisa comprar um remédio ou pagar um exame urgente, por exemplo”, comenta Vitor Vasconcelos, sócio da Aptare Tecnologia.

A Aptare então criou uma solução que promete ser mais rápido e mais seguro, pois há uma checagem automatizada baseada em estratégias que evitam erros ou descuidos humanos. Atualmente o modelo está sendo utilizado na empresa Mêntore Bank, uma das fintechs que utilizam a tecnologia da Aptare. “Nossa intenção é ofertar esse produto no mercado de Fidcs, otimizando processos que se repetem todo mês ao realizar determinadas operações demandadas por nossos clientes”, conta o diretor da Aptare, Vitor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para entender o contexto

Mudanças estruturais, novos empreendedores, legislação mais atuante, intensa tecnologia descentralizada. Tudo isso gerou uma transformação no setor de serviços financeiros nos últimos anos, ocasionando grandes desafios na forma de se gerenciar crédito e finanças em geral.

O Banco Central vem estabelecendo medidas para estimular a oferta de crédito, regulamentando novas estruturas que, por meio da utilização de tecnologia, conseguem desburocratizar alguns processos e atingir um número cada vez maior de pessoas, mas “nem tudo são flores”.

No caso das fintechs, por exemplo, que utilizam tecnologia para gerar soluções inovadoras nos diferentes produtos e serviços do mercado financeiro, nem todas conseguem operacionalizar crédito, devido ao Banco Central manter certas exigências para esse serviço. Outro exemplo, são as instituições de pagamento, que também não possuem a autorização para operacionalizar o crédito, mesmo tendo um papel importantíssimo nesse cenário da desburocratização dos serviços financeiros.

Mesmo que consigam operacionalizar o serviço de crédito, há demora na liberação, por conta de várias etapas a serem cumpridas, que passam pelo tomador (solicitante do empréstimo), a intermediação que envolve uma instituição financeira e o founding (Fidc ou Securitizadora), sem falar nos processos manuais, como conferências, assinaturas etc.