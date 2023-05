Instituto Atlântico em busca de negócios nos EUA

Equipe do Instituto Atlântico visitou empresas em diversas cidades, incluindo localidades do Vale do Silício

O Instituto Atlântico enviou um grupo de representantes para benchmarking e prospecção de negócios nos Estados Unidos. A equipe visitou hubs de inovação e teve reuniões com empresas e startups nas cidades de Omaha e Lincoln, no estado americano do Nebraska; Kansas City, no Missouri; além das cidades californianas de Berkeley, São Francisco, Cupertino, Sunnyvale, Palo Alto e San José, integrantes do Vale do Silício.

O grupo participou ainda da RSA Conference, evento com os maiores players do mundo em Segurança da Informação. Também foram realizadas visitas à Amazon Web Service, em São Francisco, e às instalações da Google Cloud, em Sunnyvale. Em 2023, o Atlântico pretende dobrar o faturamento no mercado internacional comparado ao ano anterior.