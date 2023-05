48% das empresas se acham inovadoras. 19% são reconhecida pelo mercado

Para entender o ecossistema brasileiro de inovação corporativa e revelar o cenário atual da inovação no Brasil, a AEVO - plataforma de Gestão da Inovação da América Latina - e a Inventta, consultoria em inovação na América Latina, em parceria, lançaram o Mapa da Inovação Corporativa. O levantamento contou com 309 respostas de líderes, dos quais 56% atuam em empresas que têm entre 101 e 1000 colaboradores, e 44% em empresas acima de 1.000 colaboradores, nos diversos setores da economia.

Um dos principais dados apontados pelo Mapa é que 48% das empresas se consideram inovadoras, enquanto apenas 19% são reconhecidas como inovadoras pelo mercado. No Mapa, 76% das companhias afirmam assumir riscos em prol da inovação, ainda que em diferentes níveis de ousadia.

Na análise geral, apenas 12% das empresas afirmam possuir processos claros de apuração e acompanhamento do desempenho em inovação e, inclusive, integrados aos indicadores estratégicos do negócio. Entretanto, esse número sobe para 30% quando observamos as respostas das altas lideranças de grandes empresas (+ 1000 colaboradores).

No comparativo entre médias e grandes empresas, surpreende que, segundo as lideranças das grandes empresas, 22% delas promovem a diversidade de ideias no seu mais amplo espectro, enquanto somente 5% das organizações de médio porte afirmam ter espaço para uma diversidade plena de ideias - diferentes visões, gerações, experiências, perfis, gêneros, etnias, classes sociais, entre outros perfis, participando ativamente da estratégia de inovação.

“A criatividade é parte essencial do processo inovativo. Empresas inovadoras têm uma cultura onde todos se sentem à vontade para propor novas ideias. Em algumas delas, não apenas propor, mas também as colocar em prática”, afirma Luís Felipe Carvalho, CEO da AEVO, escolhida como uma das Startups mais promissoras do Brasil, no ranking 100 Startups to Watch 2022.

Diferente do que muitos possam pensar, o processo de inovação não começa na geração de ideias. Enquanto 19% entre as altas lideranças das grandes empresas afirmaram ter procedimentos bem estruturados para gerenciar diversas fontes de obtenção de insights, que alimentam o processo de inovação, apenas 5% das organizações de médio porte afirmaram ter um fluxo de monitoramento bem estabelecido no negócio, também na visão das altas lideranças.

“O processo de inovação começa com as pessoas atentas aos sinais do mundo que geram insights e reflexões sobre onde estão as oportunidades de inovação, ou desafios que devem ser endereçados pelo esforço. Todo processo de inovação, por mais simples que possa ser, deve considerar a atenção e monitoramento de sinais externos como ponto de inspiração”, finaliza Luís.