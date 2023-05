Mais digitalização, mais desafios mercadológicos no processo de venda em TI. Uma das principais dificuldades é identificar se é melhor contratar um técnico ou um vendedor comercial para atuar no setor de vendas. Parte dessas desafios serão abordados pelo Grupo Ruanda em curso intensivo de “Vendas Consultivas em TI”, nos dias 20/05, às 08h, e 03/06, às 17h, na sede da Digital College.

O objetivo do curso é capacitar vendedores e líderes de vendas de empresas de tecnologia sobre técnicas e metodologias para alavancar as vendas, além de ajudar as empresas a entenderem qual perfil de profissional é mais adequado para a área.

A capacitação é indicada para Setores de vendas das áreas de T.I, Gestores de T.I, CEOs e vendedores que querem entrar em uma nova área da tecnologia. Durante os dois encontros, serão abordados quatro módulos com conteúdos como: Tendências em vendas consultivas; Método Challenger Sale - assumindo controle da conversa com o cliente; Formatação de playbook de vendas; Funil ampulheta; modelo de dados e crescimento, entre outros.

"A área de vendas em empresas de TI é complexa e exige uma abordagem estratégica e uma equipe de vendas bem treinada e multidisciplinar. Por isso, desenvolvemos este curso com a intenção de auxiliar gestores e vendedores a atuarem de forma mais eficaz em suas vendas consultivas", afirmou Diego Azevedo, CEO do Grupo Ruanda.

As inscrições estão disponíveis AQUI e informações pelo telefone (85) 9 9972-1749.