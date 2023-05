Digital College: parceria com Valcann para formação AWS e SAP

Atuação conjunta tem intuito de transformar as empresas do Ceará, provendo-as com as melhores soluções do mundo em nuvem e em softwares de gestão por meio de formação oficial.

A Digital College, primeira escola de habilidades digitais do Ceará, e a Valcann, empresa especialista em computação em nuvem, firmaram uma parceria que torna a Digital College a única empresa que vai executar, no Ceará, treinamentos oficiais da AWS, plataforma de computação em nuvem da Amazon, e da SAP, líder mundial em softwares de gestão empresarial.

Com isso, a escola atuará na preparação de profissionais de grandes companhias que são clientes da Valcann, representante da AWS e da SAP no Estado. “Essa atuação conjunta será transformadora para empresas de todos os portes do Estado, pois representa o incremento da transformação digital nesses negócios com as melhores soluções do mundo em nuvem e em sistemas de gestão empresarial”, afirma Daniel Monteiro, diretor de tecnologia da Digital College.

A parceria foi oficializada por Daniel, pela escola, além de Rodrigo Raposo, executivo da AWS na região Nordeste, e Carlos Diego, sócio-proprietário da Valcann; durante o AWS Cloud Experience 2023, realizado em Fortaleza, no hotel Gran Marquise, no dia 11 de maio. Nesse evento, a Amazon reúne o mercado nacional de TI para apresentar novidades e tendências sobre computação em nuvem.