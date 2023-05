TALLOS e Shopify: parceria em marketing e vendas 

A cearense TALLOS, integrante da RD Station, anuncia parceria estratégica com a Shopify, a maior plataforma de e-commerce do mundo. A colaboração possibilitará a integração da solução de comércio eletrônico da Shopify à plataforma da TALLOS, ampliando as ferramentas e funcionalidades disponíveis para os clientes.

“Atualmente, é possível usar o chatbot da TALLOS para cadastrar e manter informações dos clientes atualizadas, bem como enviar mensagens pelo WhatsApp durante a jornada do lead. Além disso, é possível redirecionar o lead para um fluxo de automação a partir de alguns eventos como carrinho abandonado, atualização de status do pedido e confirmação de pagamento. Com a parceria a perspectiva é oferecer ainda mais funcionalidades e uma melhor experiência para clientes Shopify”, explica Arthur Frota, CEO da TALLOS.

“Essa parceria é mais um passo da TALLOS, junto à RD Station, para democratizar as vendas digitais, potencializando o resultado de empreendedores em todo o Brasil. Isso vai beneficiar negócios de todos os tamanhos e fortalecer ainda mais o empreendedorismo no país. A parceria com a Shopify reforça ainda mais nosso compromisso em oferecer soluções completas para o mercado, com o objetivo de auxiliar empresas a alcançarem suas metas de crescimento e a se destacarem em seus segmentos de atuação”, destaca.

Com essa mudança, a TALLOS e a RD Station se posicionam para continuar liderando o mercado conversacional e a expectativa é que mais empresas brasileiras tenham acesso a soluções completas de e-commerce e possam impulsionar seus negócios no mercado digital.



Dados sobre o e-commerce nos últimos anos

Em 2022, o setor de e-commerce registrou um faturamento de R$ 262,7 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), um aumento de 47% em relação ao ano anterior. A tendência é que esse mercado continue a se expandir em 2023, com a expectativa de um crescimento contínuo e a consolidação do comércio eletrônico como um dos principais canais de vendas para empresas.

“O e-commerce está crescendo rapidamente, com previsão de dobrar o faturamento nos próximos 2 anos, e na RD já é o segundo segmento que mais utiliza e engaja com as soluções que oferecemos. Diante dessas perspectivas, essa parceria é um marco para nós, pois expandimos o nosso mercado endereçável, atendendo a uma demanda latente. Nossa visão atual e de longo prazo é agregar ainda mais valor a todo o ecossistema, nossos mais de 45 mil clientes e 2 mil agências parceiras, levando esforços e resultados de marketing e vendas a outro patamar”, destaca Juliano Tubino, CEO da RD Station.