Indicium: 78% dos profissionais no mercado querem migrar para TI

Segundo estudo feito pela Alura, 78% dos profissionais que atuam em outras áreas querem iniciar uma carreira em TI. Indo de encontro a pesquisa, o levantamento do State Of Data Brazil, apontou mais diversidade de graduações e mesmo em cargos juniores os profissionais têm alto nível de instrução, cerca de 49% possuem pós-graduação, confirmando a tendência de migração de carreira.

Há ainda um aumento na busca por programas de formação em dados, como conta Daniel Avancini, Diretor de Dados da Indicium, empresa que impulsiona enterprises a uma cultura data-driven e oferece capacitações em engenharia de dados e analytics. “Desde a primeira edição do programa Lighthouse, nós recebemos profissionais que querem migrar de carreira e também estudantes que desejam entrar no mercado. Neste ano, tivemos um número recorde de inscrições, quase 2000 pessoas se interessaram em fazer parte do programa que tinha 20 vagas”, explica.

Para aqueles que querem migrar ou migraram recentemente para a área de dados, Daniel dá algumas dicas para se destacar no mercado de trabalho. Confira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foque nas habilidades

Cerca de 13,5% dos profissionais que atuam na área são graduados em cursos não relacionados a engenharia ou tecnologia. Por isso, habilidades como matemática, estatística e programação, requisitos básicos para a área de dados, devem ser o foco de quem pretende ou acaba de iniciar na área, para complementar as habilidades. “Aprender linguagens de programação como SQL e Python para dados, e JavaScript para TI em geral, é essencial, elas possuem características que permitem que o profissional atue em áreas diferentes da tecnologia. Outra habilidade importante é a estatística, que é a responsável por auxiliar na tomada de decisões estratégicas ”, explica Daniel.



Construa um portfólio

Além de provar as habilidades técnicas, mencionadas anteriormente, apresentar um portfólio ao empregador permite que ele identifique como o candidato pode contribuir em futuros projetos da empresa. “Reunir os projetos em um site é uma boa opção, mas existem plataformas como Carbonmade e Github, que são fáceis de usar e possibilita que profissionais de níveis de experiência diferentes subam os projetos em uma variedade de arquivos, que vão de HTML e PDF até gráficos. Ao colocar um projeto no portfólio, é importante destacar quais foram as habilidades usadas, os desafios enfrentados ao longo da jornada e as competências analíticas que a área para a qual quer entrar exige. Isso vai aumentar as chances ", completa o diretor de dados.



Rede de contatos

Migrar para uma área desconhecida é um desafio enorme. Por isso, é importante que o profissional conheça o ecossistema que está entrando e a partir disso, busque eventos, grupos de discussão e outras oportunidades de networking. “Uma ótima forma de conhecer pessoas que atuam em TI e se manter atualizado sobre o mercado é participando de feiras e eventos. Caso não consiga ir a vários eventos, selecione os principais na área de interesse e vá. Outra opção é entrar em comunidades de programadores nas redes sociais e criar conexão no LinkedIn com profissionais que estão no mercado”, reforça Daniel.



Observe as tendências

Assim como todo o ecossistema de tecnologia, a área de dados está em constante mudança, novos métodos e ferramentas surgem a cada dia, evidenciando a necessidade de acompanhar as tendências, sem esquecer de suprir a necessidade atual do mercado. “Acompanhar notícias com assuntos de tecnologia, ler artigos e análises de tendências pode trazer insights para projetos, desenvolvimento de novas habilidades e até mesmo novos negócios. Uma outra dica é acompanhar os especialistas na área de interesse através das redes sociais, observar o que eles recomendam e experimentar essas ferramentas”, finaliza Daniel.