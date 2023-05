Cadastramento biométrico está de volta 

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informa que todos os municípios do estado do Ceará já estão realizando a coleta biométrica. O cadastramento havia sido suspenso em 2020 devido à pandemia de Covid-19.

O retorno do procedimento impacta, em especial, quem solicitou o alistamento eleitoral (1º título) após a suspensão da biometria em 2020 e aquelas pessoas que não compareceram à revisão biométrica obrigatória, realizada desde 2009. A biometria é mais uma camada de segurança à urna eletrônica.

Outra novidade é o retorno do atendimento descentralizado. A partir desta hoje, dia 2, eleitores(as) podem ser atendidos(as) de forma presencial em qualquer cartório eleitoral do estado para requerimentos dentro do Ceará. A medida facilita o acesso aos serviços da Justiça Eleitoral e agiliza as demandas de alistamento, transferência, segunda via e revisão de dados cadastrais.

Atendimento

O atendimento presencial ocorre, mediante agendamento, em cartórios eleitorais, Postos e Centrais de Atendimento ao Eleitor, das 8h às 14h. O agendamento pode ser feito no site do TRE ou pelo Disque Eleitor 148, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.

Em Fortaleza, o atendimento presencial ocorre nas Centrais de Atendimento ao Eleitor, sedes Centro (Rua Jaime Benévolo, 21) e Sul (Rua Dr. Pontes Neto, 800).

Documentação

Para ser atendida, a pessoa deve apresentar documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, título de eleitor e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Para os jovens do gênero masculino, no ano em que completam 19 anos, é necessário ainda apresentar o comprovante de alistamento militar.