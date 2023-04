Inscrições abertas para o Solve For Tomorrow Brasil

A Samsung anuncia a abertura das inscrições para a 10ª edição do Solve For Tomorrow no Brasil. O programa global de cidadania corporativa da empresa é reconhecido por estimular alunos e professores do ensino médio de escolas públicas de todo o país a criarem soluções inovadoras por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Dessa forma, a Samsung contribui para o avanço do ensino no Brasil, além de auxiliar no desenvolvimento acadêmico de jovens estudantes brasileiros e fomentar a criação de projetos capazes de elevar a saúde, a educação, a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades impactadas.

Os interessados em participar do programa podem se inscrever até o dia 12 de julho CLICANDO AQUI É necessário que as equipes inscritas sejam compostas por no mínimo 3 e no máximo 5 estudantes do ensino médio. Além disso, uma novidade da 10ª edição é que as equipes podem ser compostas por alunos de diferentes turmas, sendo obrigatório apenas que estejam todos cursando o mesmo ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cada grupo deve criar um projeto sob a orientação de um professor orientador, que lecione alguma disciplina relacionada às áreas de Ciências da Natureza e/ou Matemática para, ao menos, dois integrantes da equipe inscrita. O professor orientador poderá participar com diferentes equipes de uma mesma classe ou não, desde que com diferentes projetos e com diferentes estudantes.

Os grupos inscritos também podem contar com um Professor Parceiro que, obrigatoriamente, lecione para, no mínimo, dois integrantes da Equipe participante, disciplinas relacionadas ou não às áreas das Ciências da Natureza ou da Matemática, assim como das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e das Ciências Humanas e suas Tecnologias.

“Chegar à décima edição do Solve for Tomorrow Brasil é motivo de muito orgulho e responsabilidade para a Samsung. A educação é e sempre foi um pilar de atenção e dedicação para nós. Mas a 10ª edição tem um sentido especial. Estamos muito empolgados para conhecer os projetos inscritos pois, a cada ano, nos deparamos com protótipos altamente criativos, com enorme potencial de mercado e que possibilitam ganhos reais para a sociedade como um todo”, afirma Anna Karina Pinto, diretora de Marketing Corporativo da Samsung Brasil.

"São projetos alinhados com os princípios da investigação científica e da sustentabilidade, e que mostram a grande capacidade criativa de docentes e estudantes das escolas públicas", acrescenta Beatriz Cortese, Diretora Executiva do Cenpec, organização responsável pela coordenação geral do Solve for Tomorrow no Brasil. "Para ajudar cada equipe a aperfeiçoar e testar sua ideia, o programa oferece atividades de formação e mentoria. São ações que têm sido aprimoradas a cada edição, contribuindo com o nosso objetivo de promover equidade e qualidade na educação pública brasileira".

O Solve For Tomorrow está no Brasil desde 2014 e, em sua 9ª edição, teve uma programação diversa composta por webinars, workshops e mentorias para ajudar os participantes a alcançarem seus objetivos aplicando possíveis melhorias a seus projetos. No total, a iniciativa já envolveu mais de 168.559 estudantes, 36.420 professores e 6.049 escolas públicas. E em 2022, registrou um aumento de 65% no número de alunos inscritos, em comparação ao ano anterior.

A edição brasileira do Solve For Tomorrow conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), da Todos pela Educação e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a coordenação geral do Cenpec.

Veja o cronograma da 10ª edição do Solve For Tomorrow no Brasil

25 de abril a 12 de julho: Inscrição da ideia do projeto



25 de abril a 12 de julho: Mentoria para os inscritos

11 de agosto: Resultado das 20 equipes semifinalistas

15 de agosto a 29 de setembro: Mentoria para as 20 equipes semifinalistas

09 de outubro: Resultado das 10 equipes finalistas

10 de outubro a 22 de novembro: Mentoria para as 10 equipes finalistas

16 de novembro a 26 de novembro: Votação pelo Júri Popular

27 de novembro: Apresentação para a Banca Julgadora

28 de novembro: Resultado dos vencedores da 10ª edição