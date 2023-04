Ninna Health vai discutir evoluções tecnológicas na área da saúde

O NINNA, hub de inovação, realiza no próximo dia 26, o Ninna Health - Saúde 4.0, um evento gratuito e aberto ao público que tem como objetivo despertar insights e oportunidades de negócios na área da saúde, por meio da tecnologia

Cases e conexões serão apresentadas pelas empresas mantenedoras do hub, startups residentes e parceiros. Parceria estratégica entre a Farmácia Pague Menos e a LIVSAÚDE, com os convidados Albery Dias, Diretor de Serviços da Pague Menos, e Pedro Meneleu, CEO do Grupo ICC, estarão entre as experiências.

"Nos últimos anos, temos observado a necessidade de grandes avanços na área da saúde para atender à demanda crescente. O Ninna Health busca debater e impulsionar essas evoluções, contribuindo para uma saúde mais acessível para todos", afirma Gabriela Purcaru, head de Startup do Ninna Hub.

O evento acontecerá na próxima quarta-feira, a partir das 14h às 17h.