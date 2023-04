Casa Azul divulga startups selecionadas no Programa Delta-V

A Casa Azul divulgou as 60 startups selecionadas para a jornada de aceleração do programa Delta-V. Agora, as empresas aprovadas serão chamadas para a assinatura do contrato de participação no programa. O resultado pode está no final dessa matéria.

As 60 startups foram divididas em dois grupos. O módulo de ideação contempla as propostas de negócios em fase inicial, e o módulo de tração agrupa empresas que já tenham o produto desenvolvido e ofertado no mercado, com expectativa de crescimento. Serão sete meses de jornada que incluirá uma série de treinamentos e workshops voltados à gestão e à área técnica, conforme o grau de maturidade da startup.

As selecionadas também terão acesso a seis masterclasses e encontros remotos com grandes nomes do ecossistema de inovação do Brasil, além de eventos de conexão, como Demoday. As primeiras colocadas durante o processo de aceleração receberão um prêmio em dinheiro.

O Programa Delta-V selecionou empresas em todos os estados do Nordeste. Foram selecionadas 9 empresas na Bahia, 5 no Maranhão e 5 na Paraíba, 4 no Rio Grande do Norte e 4 na Paraíba, 3 em Alagoas, 2 em Sergipe e 1 no Piauí. No Ceará, foram 22 startups selecionadas. Além da capital Fortaleza, participarão do processo de aceleração empresas do Eusébio, Maracanaú, Juazeiro e Limoeiro do Norte.

Parte das empresas selecionadas utilizaram o Big Data e a Inteligência Artificial para desenvolver seus produtos. Entre as propostas selecionadas, há startups com soluções nas áreas da educação, da saúde e da economia criativa. Também foram desenvolvidas soluções inovadoras no setor da agropecuária sustentável, energias renováveis e biotecnologia.

A banca de jurados do processo seletivo foi formada pelo CEO da Casa Azul e coordenador geral do Delta-V, Filipe Dummar; pelo consultor Maurício Cardoso; pelo coordenador técnico Jackson Soares; pela Gerente de comunidades do Praia, Nathalia Cavalcante, pelo gestor nacional de projetos para startups do Sebrae, Eraldo Ricardo e pelo diretor de Operações da Casa Azul, Rafael Silveira.

Rafael diz que o nível dos projetos apresentados surpreendeu a banca de jurados. "Ficamos felizes com as selecionadas por nos depararmos com excelentes ideias de produtos com equipes muito capacitadas e com muita necessidade de apoio na área de negócios. E também negócios bem montados, precisando apenas serem impulsionados para seu crescimento. Estamos seguros que o Poder Azul fará diferença na história dessas Startups", ressaltou.

O programa Delta-V foi selecionado por meio do edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), do Banco do Nordeste (BNB), com a proposta de acelerar 60 startups em até 12 meses.

A Casa Azul

A Casa Azul Ventures é a aceleradora de startups mais antiga do Ceará. Está presente no mercado de venture capital desde 2017. Funciona com base no processo de criação e desenvolvimento de novas empresas, por meio de ações que envolvem mentoria, networking e aporte financeiro.

Tem em seu portfólio 22 startups, das quais 12 estão ativas. Vem se consolidando cada vez mais no mercado com soluções Services for Business to Business (B2B Saas) e Business to Business to Client (B2B2C) e tem como objetivo impulsionar o ecossistema de inovação por meio de negócios que transformem a sociedade.



Serviço:

E-mail: [email protected]

Site da Casa Azul: www.casaazul.vc

No Instagram: @casaazul.vc

No LinkedIn: Casa Azul Ventures

60 Startups selecionadas

1 - ARKO

2 - AIRCLUB

3 - Aula Zero

4 - AutoClipper

5 - Biblioteca Acessível

6 - BodeTech

7 - DL PORTOS

8 - Energy Grid

9 - Florence Smart Health

10 - Gamezônia

11 - GoBack

12 - iFLOW

13 - IMEXBR

14 - IMPLANT FILE

15 - IsafeUP

16 - LabToy

17 - LMO Tecnologia

18 - MeoAtlas - Anatomia de verdade

19 - Multiplataforma nano fight

20 - Nyquist

21 - Orby,Co.

22 - Pegueleve

23 - Prop

24 - Revigorada Mente

25 - See U App

26 - Susclo

27 - TELETANQUE

28 - Vexa Soluções

29 - Virtutis Energy

30 -Viverde Casa

31 - AZULOU

32 - Blindog

33 - Carreira Hub

34 - Conexão Azul

35 - Control Milhas

36 - Dcifre

37 - Dibbi

38 - Eduvem

39 - emprega+

40 - Go Gamers

41 - Hive Computer Vision

42 - Lovel

43 - Luumenz

44 - Moozk (Music Business Services)

45 - MyDIGICARE

46 - NEORON

47 - NWSoft

48 - Plataforma Personal Digital

49 - PliQ

50 - Provatis Academy

51 - Quantum Educacional

52 - Query

53 - Reportfy

54 - Salvus Tecnologia Ltda

55 - SeeWay

56 - Simples Varejo

57 - SmartGears

58 - Souper

59 - Urbis

60 - Zonder