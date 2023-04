Vivo e Microsoft: colaboração no uso do Azure OpenAI

Vivo e Microsoft anunciam colaboração para serviço no uso do Microsoft Azure OpenAI

Vivo e Microsoft juntas irão desenvolver e implementar casos de uso de tecnologia em diversas áreas da operadora. O relacionamento também prevê a criação de um laboratório de inteligência artificial que visa fomentar o tema internamente na Vivo por meio de diversas iniciativas.

“O trabalho com a Microsoft é uma evolução do que começamos a construir em 2018, quando lançamos a Aura, nossa plataforma de inteligência artificial. Agora damos mais um passo nessa jornada, anunciando a utilização dessa nova IA, associada a um diferencial estratégico que é o nosso Big Data, e que traz um universo de novas oportunidades na interação com os clientes e ganhos de eficiência nos processos internos”, diz Ricardo Hobbs, vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da Vivo.

“Temos o prazer de apoiar a jornada de adoção de Nuvem, Big Data e Inteligência Artificial da Vivo, que se beneficiará do uso do Microsoft Azure OpenAI Service e soluções de baixo e nenhum código. Com o uso dessas tecnologias, a VIVO ampliará sua capacidade de oferecer soluções digitais em seus processos internos, no desenvolvimento de produtos e serviços para seus clientes e parceiros, resultando no aumento da satisfação dos clientes”, afirma Danni Mnitentag, vice-presidente de parceiros e canais da Microsoft Brasil.

A longa e bem-sucedida trajetória da Vivo no mundo da inteligência artificial ajuda a empresa a avançar para a IA generativa, com o uso do Azure OpenAI Service. Até então, a IA era capaz de trazer respostas para resolver problemas específicos e previamente definidos. Essa nova geração de inteligência artificial pode gerar conteúdos originais em diferentes formatos (respostas, textos, imagens), fazendo com que seu uso ganhe nova escala e aplicações.

O objetivo da Vivo ao adotar o Azure OpenAI Service é gerar um impacto positivo na experiência de seus clientes e aumentar a eficiência operacional da empresa. Para isso, a empresa planeja usar essa tecnologia em diferentes áreas, como atendimento ao cliente, desenvolvimento de novos negócios e processos internos, entre outras.

Um dos primeiros casos de uso em desenvolvimento será a utilização do Azure OpenAI Service para criar uma tecnologia de call center que ajude os atendentes a entender melhor e mais rapidamente as dúvidas ou perguntas dos clientes. Com isso, a expectativa é ter maior satisfação do consumidor, aumentar a agilidade e a eficiência e reduzir os erros de atendimento. Outros casos de uso serão implementados, incluindo a adoção do Azure OpenAI Service para apoiar os vendedores na elaboração de propostas comerciais para clientes corporativos, ajudando-os a tornar o processo de vendas mais assertivo.

A Vivo também visa fomentar a criação de conhecimento interno sobre a nova geração de IA, acelerando a adoção e a capacitação de sua equipe. Para isso, foram estabelecidos três pilares de atuação: AI Lab, cujo objetivo é acelerar a implementação de casos de uso; AI Business School, para treinar e qualificar os principais executivos da empresa em temas relacionados à inteligência artificial; e AI Factory, para garantir a implementação bem-sucedida de casos de uso em toda a empresa por meio de parceiros de desenvolvimento de software. Uma equipe de 50 pessoas deve ter um papel direto nesta nova iniciativa da empresa, impactando todos os funcionários e clientes.