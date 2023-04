AmCham abre inscrições para concurso de startups

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil, entidade sem fins lucrativos que diz reunir 33% do PIB do país, desenvolveu o AmCham Arena - uma competição de startups brasileiras nascida para conectar a nova economia à economia tradicional e gerar negócios.

Além do concurso de startups, o Arena é uma plataforma de promoção ativas de conexões transformadoras, rodadas de negócio, mentorias e relacionamento. A AmCham declara contar com cerca de 15.000 executivos em posições estratégicas, conectados em um ecossistema de inovação. "Já recebemos 30.000 avaliações de startups e temos mais de 3.000 modelos de negócios de alto impacto", diz Frederico Sampaio, Coordenador Regional da AmCham Fortaleza

"Acreditamos no potencial do Estado do Ceará, tendo em vista que Fortaleza foi eleita a cidade mais inovadora do Nordeste. Por isso, estamos com altas expectativas, pois queremos levar para o Brasil uma maior representatividade do empreendedorismo local. Nosso propósito é buscar mais conexões para o ecossistema de negócios, a fim de que o Ceará tenha mais destaque na competição nacional", declara Sampaio



O Arena é totalmente gratuito e todas as startups que se inscreverem até o dia 14/04, terão a oportunidade de participar da Rodada de Negócios. As inscrições podem ser realizadas AQUI