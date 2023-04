79% das empresas do Ceará não bateram metas de vendas em 2022

A segunda edição da pesquisa Panorama de Vendas desenvolvida pela RD Station, com o apoio da TOTVS e Tallos, revela que 79% das empresas do Ceará não bateram suas metas de vendas em 2022, 16% a mais do que à primeira edição (63%). Apesar disso, os dados mostram que 54% das empresas do Estado estão otimistas e projetam crescimento entre 10% e 50% em 2023, índice superior ao do ano passado (43%).





Panorama Nacional

O levantamento que ouviu mais de 1.700 empresas de diferentes portes e segmentos, como agências de publicidade e propaganda, consultorias, empresas de tecnologia e startups, entre outras, de todas as regiões do Brasil, mostra que mais de 70% não atingiram os resultados esperados, uma piora significativa de 11 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Quando analisado por modelos de negócios, os dados evidenciam que as empresas B2C tiveram um desempenho mais alarmante quando comparado às B2B: 73% não bateram suas metas, frente a 60% das organizações que vendem para clientes finais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A aproximação de duas das frentes mais estratégicas para o crescimento dos negócios se mostra ainda como um obstáculo para as empresas. Ainda que 57% das empresas afirmaram que as áreas de marketing e vendas são próximas, 86% das empresas declararam não acompanhar ou não ter um SLA (Service Level Agreement) bem definido entre os times mencionados.

Maturidade Digital

O estudo ainda mostra que mais da metade das empresas (51%) ainda não utilizam uma ferramenta de CRM para fazer a gestão do time de vendas. Destas companhias, 30% ainda fazem a gestão em planilhas de Excel. O principal motivo pela falta de acesso segundo as empresas respondentes é a falta de verba. Os setores de mercado Software e Cloud, Startups, Telecomunicações, TI e Infraestrutura são os que mais utilizam ferramentas de CRM (80%) e 95% utilizam com frequência igual ou maior do que 3 a 4 vezes por semana. As empresas destes setores foram as únicas a passar de 50% em terem uma pessoa ou time dedicado à análise de dados (52%).

Entre as Agências de Publicidade e Propaganda, apesar de 58% utilizarem ferramentas de CRM, somente 32% possuem uma pessoa ou time dedicado à análise de dados e apenas 5% possuem capacitação em equipes de vendas, menor índice entre os setores.

A pesquisa conclui que há um padrão de ações entre aquelas empresas que possuem um time eficiente e produtivo e alcançam as metas de vendas. “Diante do mercado atual, não é mais suficiente que os vendedores confiem somente em suas habilidades. As empresas de alta performance possuem uma cultura data driven, contam com áreas estruturadas e integradas, possuem rituais semanais, equipes treinadas, processos, SLA definido, com foco na efetividade dos canais de contato com os consumidores. São passos necessários para aumentar receita, ter maior conversão do funil de vendas e retenção de clientes”, explica Gustavo Broilo, diretor de vendas na RD Station.



Crescimento nas organizações



Arthur Frota, CEO da TALLOS, empresa da RD Station com sede no Ceará, comenta sobre as perspectivas de crescimento das empresas brasileiras: "A pesquisa revelou que 69% das empresas brasileiras têm a meta de crescer entre 10% e 50% em 2023. Ao considerar apenas o estado do Ceará, esse número é de 54%, o que representa metade do potencial, mas que pode ir muito mais além”. Ele ainda acrescenta que: "Embora o número de empresas que buscam crescer seja significativo, há ainda muito espaço para expansão no Estado. Por isso, é importante que as empresas locais identifiquem as oportunidades e busquem estratégias para alcançar suas metas, além de investirem em tecnologias e ferramentas que possam ajudá-las a alcançar esses objetivos."

Sobre a Pesquisa Panorama de Vendas



A maior pesquisa de vendas do Brasil da RD Station com o apoio da TOTVS, TALLOS, the news e podcast Papo de Vendedor, está em sua segunda edição. Foram mais de 1.700 respostas que ajudaram a construir um relatório completo e cheio de dicas práticas para apoiar times comerciais de todo País. Além disso, apresenta os dados do PEACE, uma metodologia para gestão de vendas focada em alta performance e produtividade, levando esse aprendizado para ajudar outras empresas do nosso ecossistema a alcançar resultados melhores, de forma previsível, escalável e sustentável. A metodologia PEACE é focada em 5 pilares — processo, empoderamento, abordagem, conversão e evolução — que sintetizam o que trouxe a RD Station até aqui.