IX Fórum Fortaleza: Especialistas se reúnem para discutir futuro

O evento contará com a participação de executivos de grandes empresas, como Netflix, Telegeography e AMS-IX, além de especialistas do NIC.br

Fortaleza se prepara para receber o IX Fórum Fortaleza 2023, um evento inédito do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) que vai reunir representantes dos Sistemas Autônomos brasileiros e participantes do IX.br (Brasil Internet Exchange), considerado um dos maiores conjuntos mundiais de Pontos de Troca de Tráfego Internet (PTT). O evento acontecerá no dia 12 de abril, a partir das 10h, no Centro de Eventos do Ceará, com o objetivo de incentivar o diálogo sobre questões relevantes para o desenvolvimento da Internet no Brasil e no mundo.



Esta será a primeira edição do IX Fórum Fortaleza e terá como foco a infraestrutura técnica e o papel dos Internet Exchanges (Pontos de Troca de Tráfego). O Fórum ocorrerá de forma simultânea ao 12º Congresso RTI Provedores de Internet, marcando o encontro dos principais representantes da Internet no país, incluindo especialistas em tecnologia, empresários e gestores públicos.

Programação

O IX Fórum Fortaleza promete uma programação variada, com palestras e painéis sobre diversos temas importantes para a área de infraestrutura de internet.



“Entre os destaques da programação, temos o painel sobre cabos submarinos, que reforçará os benefícios da integração em Fortaleza das landstations, dos data centers e do próprio IX.br, e o painel sobre a infraestrutura de datacenters e fibras ópticas da região, ambos com a participação de representantes das empresas mais relevantes na área”, destaca Milton Kaoru Kashiwakura, Diretor de Projetos Especiais e de Desenvolvimento do NIC.br.

Entre os renomados especialistas do setor, estão Peter Wood, da Telegeography; Nico Scheper, da AMS-IX; e Flávio Amaral, da Netflix, que falará sobre a importância da presença do serviço de streaming norte-americano para a infraestrutura da Internet na capital cearense.



O fórum trará também para discussão a relevância do IX.br Fortaleza para a Internet Caribenha, boas práticas no uso de route reflectors e a apresentação do SIMET Provedor, uma ferramenta de monitoramento do NIC.br que auxilia os provedores a garantir a qualidade do serviço de Internet.

As inscrições são gratuitas. Para maiores informações, acesse: https://rtiprovedoresdeinternet.com.br/12/



Sobre o IX.br

O Brasil Internet Exchange (IX.br) é uma iniciativa do CGI.br e do NIC.br que visa à instalação e operação de Pontos de Troca de Tráfego Internet (PTTs) e provê a infraestrutura necessária para a interligação direta dos Sistemas Autônomos (ASs) que compõem a Internet. O IX.br colabora para reduzir os custos e melhorar o desempenho das redes participantes e de toda a Internet, seguindo a definição da Internet eXchange Federation. A iniciativa já abrange mais de 30 Internet Exchanges independentes, distribuídos pelas cinco regiões do País.

Mais informações CLIQUE AQUI



Serviço:

IX Fórum Fortaleza | 12º Congresso RTI de Provedores de Internet

Data:12 de abril, a partir das 10h

Local Centro de Eventos do Ceará

Inscrições gratuitas e programação: https://forum.ix.br/fortaleza2023/