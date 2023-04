Inscrições abertas para o Open Innovation do Programa Inovar 2023

O Grupo Aço Cearense está com inscrições abertas até 12 de maio, para a “2ª Chamada Aberta de Open Innovation do Programa Inovar” - criada com o objetivo de gerar conexões entre startups e instituições do Brasil inteiro, para solucionar desafios reais das empresas do grupo localizadas no Ceará, Pará e Tocantins: Aço Cearense Comercial, Aço Cearense Industrial, SINOBRAS, SINOBRAS Florestal e Instituto Aço Cearense.

Podem participar startups e instituições com propostas de solução aderentes aos desafios, com um TRL (Technology Readness Level) mínimo 3. As startups e instituições selecionadas deverão conduzir Provas de Conceito (PoC), junto ao time do Grupo Aço Cearense, nas quais critérios como desejabilidade, viabilidade e factibilidade serão avaliados.



A 2ª Chamada de Open Innovation do Programa Inovar traz quatro desafios: Como otimizar o processo do inventário de árvores de eucalipto, nos vários estágios de crescimento?, Como otimizar o processo de recebimento, classificação de biorredutor: volume (mdc) e qualidade?, Como assegurar a confiabilidade do inventário de carvão vegetal nos silos da SINOBRAS?. As startups/instituições interessadas em participar podem se inscrever NESTE LINK

Os inscritos terão a possibilidade de aumentar a escala da sua solução/tecnologia, além de ter a visibilidade e chancela do Grupo Aço Cearense e a possibilidade de contratação como fornecedor ou parceiro. “Além disso, as startups e instituições poderão ganhar visibilidade, uma maior tração e força na entrega de suas soluções para a indústria do aço e, também, o privilégio de abrir várias portas para futuras parcerias com o Grupo”, ressalta Ian Corrêa, vice-presidente de operações do Grupo Aço Cearense.



“Ainda é válido ressaltar que o Grupo Aço Cearense é o mais novo integrante da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), o que dá mais representatividade a empresa para participar de políticas de incentivo à inovação, ao lado das maiores e mais influentes empresas inovadoras do Brasil. O Programa Inovar faz parte de um conceito amplo, que busca desenvolver a cultura de inovação do grupo. Seus esforços contemplam o público interno e, claro, múltiplos ecossistemas de inovação, com a visão de unir forças com atores-chave que atuam com inovação”, explica o VP.



Mais sobre o Programa



O Programa Inovar foi criado em 2021, é fruto do Planejamento Estratégico e atua na consolidação de uma Cultura da Inovação. Neste contexto, a 2ª Chamada Aberta faz parte de uma das Trilhas de Inovação do Grupo - a Trilha de Open Innovation (Inovação Aberta), cujo objetivo maior é conectar o GAC aos diversos ecossistemas de inovação. Em maio de 2022, na 1ª Chamada Aberta, foram apresentados 4 Desafios e foi um sucesso!! Agora, novos desafios são propostos e, mais uma vez, o GAC vai ao encontro de vários ecossistemas na busca de novas soluções e parcerias!



Henrique Pereira, gerente de inovação do Grupo Aço Cearense, destaca: “O Programa Inovar é uma iniciativa 100% alinhada com a estratégia de negócio do Grupo Aço Cearense e se concentra no desenvolvimento da nossa Cultura de Inovação. Em meio a este objetivo maior, temos objetivos específicos, tais como ampliar nossas conexões com os ecossistemas de inovação, acelerar soluções por meio do intraempreendedorismo, ampliar a captação de recursos e benefícios fiscais associadas à inovação e, claro, a potencializar a inovação como competência transversal em todo Grupo”.



Henrique explica ainda que “anualmente é feito um grande investimento em diversas frentes, diferentes Trilhas de Inovação. Por exemplo, por meio da contratação de parceiros, custos com PoC, manutenção das plataformas de inovação, formação da equipe, associações e outros. Considerando os anos de 2021 e 2022, o Programa investiu milhões de reais, considerando, claro, o valor que dedicado às contratações de startups e outras instituições da Trilha de Open Innovation. Aproveitamos os bons resultados desde a implantação da área de Inovação no Grupo Aço Cearense, com as Trilhas Digital, de Squads e Open Innovation, para renovar nossa identidade visual. Isto é, atualizamos nossa landing page, url e selo do Programa Inovar. Neste contexto, estamos ampliando novamente as conexões com vários agentes de inovação, nos associando a ecossistemas específicos, indo muito além das nossas atuais fronteiras”, finaliza.