Lojas ibyte promove campeonato gamer no mês de abril

Confira a programação dos eventos feitos em parceria com a startup de esportes eletrônicos Go Gamers

A ibyte promove, durante os fins de semana do mês de abril, uma série de campeonatos para os amantes de jogos eletrônicos. O torneio é uma iniciativa em parceria com a startup de E-sports Go Gamers e terá premiação de até R$ 1.000,00.

Para participar acesse AQUI

Os visitantes poderão competir em jogos como League of Legends, Street Fighter V e Tekken 7, CS:GO, Valorant e Fifa 23, além de campeonato de futebol digital. Em algumas lojas, haverá também ação com simuladores de corrida e Just Dance, o jogo de dança favorito de todo o mundo sem um console de videogame. A programação acontecerá nas lojas de Fortaleza (Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza e Shopping Parangaba), Recife (Shopping Recife) e Belém (Shopping Grão-Pará).

A programação também abre espaço durante os dias da semana para as resenhas de jogos. Nas quintas e sextas-feiras, jogadores poderão visitar as lojas para jogar e experimentar setups gamer antes do campeonato. “Pensamos estrategicamente em aproximar o público gamer e adicionar valor aos nossos produtos. Nós temos o objetivo de trazer gamers para o espaço físico, mas sem tirá-los do virtual”, explicou o diretor de marketing da ibyte, Nelson Gurgel.

Programação gamer na ibyte

06 e 07 de abril

Resenha de Fighting Games (Street Fighter V, King of Fighters XV, Tekken 7 e Guilt Gear Strive)

De acordo com horário de funcionamento do shopping

Loja RioMar Fortaleza

08 de abril

Campeonato de Street Fighter V e King of Fighters XV

A partir das 13h

Loja RioMar Fortaleza

Simulador de corrida

A partir das 13h

Loja RioMar Fortaleza

Resenha Just Dance

A partir das 13h

Lojas Shopping Parangaba, Shopping Grão Pará e Shopping Recife

09 de abril

Campeonato de Tekken 7 e Guilt Gear Strive

A partir das 13h

Loja RioMar Fortaleza

Simulador de corrida

A partir das 13h

Loja RioMar Fortaleza

Resenha Just Dance

A partir das 13h

Lojas Shopping Parangaba, Shopping Grão Pará e Shopping Recife

13 e 14 de abril

Resenha de CS:GO

Dia inteiro

Loja do Iguatemi Bosque

15 e 16 de abril

Campeonato de CS:GO

A partir das 13h

Loja do Iguatemi Bosque

Resenha Just Dance

A partir das 13h

Lojas RioMar Fortaleza, Shopping Parangaba, Shopping Grão Pará e Shopping Recife

20 e 21 de abril

Resenha de League of Legends

Dia inteiro

Loja Iguatemi Bosque

22 e 23 de abril

Campeonato de League of Legends

A partir das 13h

Loja Iguatemi Bosque

Campeonato de Fifa 23

A partir das 13h

Loja RioMar Fortaleza, Shopping Grão Pará e Shopping Recife

27 e 28 de abril

Resenha de Valorant

Dia inteiro

Loja Iguatemi Bosque

29 e 30 de abril

Campeonato de Valorant

A partir das 13h

Loja Iguatemi Bosque

Resenha Óculos de Realidade Virtual

A partir das 13h

Loja Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, Shopping Parangaba, Shopping Grão Pará e Shopping Recife