TRE-CE retoma a coleta biométrica em 42 municípios

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) retomou a coleta biométrica em 42 municípios, incluindo Fortaleza. Para a população dessas cidade, estão sendo coletadas impressões digitais, assinaturas e fotografias. No atendimento, a pessoa deve apresentar documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, título de eleitor e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Para população dos seguintes municípios foi retomada a coleta de dados biométricos: Acaraú, Amontada, Aracati, Aracoiaba, Baturité, Beberibe, Bela Cruz, Camocim, Canindé, Capistrano, Caridade, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Granja, Guaraciaba do Norte, Horizonte, Ibiapina, Itapagé, Itapipoca, Itarema, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Paracuru, Pentecoste, Redenção, Russas, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Uruburetama e Viçosa do Ceará.

Para ter acesso ao serviço, o(a) usuário(a) deve passar por atendimento presencial, que acontece nas Centrais de Atendimento ao Eleitor e nos Cartórios Eleitorais, em dias úteis, das 08 às 14h, mediante agendamento prévio. O agendamento pode ser feito pelo site do TRE ou pelo Disque Eleitor 148. Este número funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, e também pode ser utilizado para orientações sobre a situação eleitoral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Fortaleza, o atendimento presencial ocorre nas Centrais de Atendimento ao Eleitor, sedes Centro (Rua Jaime Benévolo, 21) e Sul (Rua Dr. Pontes Neto, 800).

Ainda neste primeiro semestre, a coleta será restabelecida em todo o estado.