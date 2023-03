A cearense Moldsoft apresenta seu novo CMO

Há mais de 10 anos no mercado, a cearense Moldsoft especializada em soluções tecnológicas para o mercado, apresenta seu novo Chief Marketing Officer (CMO). Trata-se de Daniel Mota, também cearense, radicado na Itália, com ampla experiência de mercado tendo passado os últimos 18 anos no Sistema Coca-Cola (The Coca-Cola Company e seus engarrafadores da América Latina) participando e liderando projetos de Marketing, Inovação, Transformação Digital e Estratégia Comercial. Daniel é administrador de empresas de formação, com especialização em Marketing e mestrado em Data Science e Business Analytics.

A Moldsoft, que já é uma referência na implementação das plataformas de grandes marcas como Oracle, Salesforce, e Tableau, também desenvolve soluções proprietárias e customizadas para os seus clientes. Além da área de Marketing, Daniel ficará responsável também pela internacionalização da Moldsoft, começando a jornada pela Europa.