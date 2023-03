Xper, da transformação digital à curiosidade tecnológica

Quando Paulo Carvalho disse que era matemático de formação, tudo ficou claro. Cearense, por motivos profissionais, fez e faz a ponte Fortaleza – São Paulo com frequência. O que resultou em ônus e bônus. Ônus: não se estabelece tempo suficiente em local algum a fim de criar amigos. Bônus: o limbo social fornece tempo para alimentar sua curiosidade tecnológica.

Dessa curiosidade nasceu a Xper, uma startup criada em 2016, que o leitor deve entender como um HUB de negócios envolvendo tecnologia. Embora o termo HUB esteja desgastado, a visita que esse colunista fez recentemente ao local remoçou o significado.

Uma busca rápida na internet resume o termo HUB como um concentrador. É isso mesmo. Mas há dispersor também. No caso da Xper de inteligência inovadora, de conhecimento base que pode servir de suporte para inúmeros projetos, de tecnologia metodológica, de oportunidade de negócios, de autoconhecimento empresarial e mais o que a criatividade gerar.

A XPER funciona numa casa ampla na Avenida Dom Luís, com um formato interno pouco convencional. O primeiro, e maior ambiente, em formato de L, é uma sala de aula cujo propósito é ser instigante para quem quer repensar seu formato empresarial. Para isso, o matemático de 57 anos criou uma metodologia: BT (Bussiness Transformation) Model – um modelo de provocação, formação e transformação de propósitos e caminhos para a construção de produtos inovadores.

Paulo mostra uma série de livros, escritos ou em desenvolvimento, da qual apenas um foi publicado. Há também apresentações, lâminas, conceitos e conteúdos voltados para pensar e experimentar formatos, valores e propósitos de empresas. Na Xper também há estúdio para gravação de podcast e criação de salas em metaverso, além de empresas hospedadas a exemplo da Maximize – um parque de diversão para quem gosta de laboratório de inovação, em função das impressoras 3D trabalhando em uníssono e prototipando produtos, peças e demais invenções. Ali, na cara do freguês.

O espaço, que transita entre o lúdico e o pragmático, tem como mantenedora a Unichristus, e também sedia um grande trabalho de transformação digital gerido pela XPER na Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), diz Paulo, que no dia da minha visita comemorava mais um contrato com o mesmo escopo: eentender e ajudar a evoluir o comportamento de quem lida com dados, avatares com IA capazes de simular um CEO explicando processos internos, classificação dos dados, digitalização e a transformação propriamente dita.

No Iracema Digital, grupo do qual fazemos parte, Paulo e este colunista, falava-se há alguns dias da Padaria Espiritual. Nesta padaria tec, ganha-se o pão com a transformação digital - um desafio dos mais intensos hoje. O fermento dessa massa é a curiosidade, o detalhes, a precisão, matemática.