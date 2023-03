Volvo avança na infraestrutura de carregamento elétrico

Volvo Car Brasil expande infraestrutura de eletropostos no Brasil.

Não poderia haver lugar melhor para a Volvo anunciar o avanço da infraestrutura de carregamento para carros elétricos que a Fundação Instituto de Física Teórica em São Paulo. A nova matriz, que seduz pela modernidade e assusta pelas poucas, porém crescentes, opções de carregamento nas cidades do Brasil, pede passagem enquanto deixa um despertar de curiosidades sobre preço, funcionamento, duração de bateria, futuro e muito mais.



Jornalistas de todo o Brasil, dessa forma, se reuniram em um auditório e sobre suas cabeças um ballet de bolas coloridas lembrando elementos físico-químicos que se agrupavam e repeliam. A associação imediata, para leigos que somos, é com origens e formas da energia mecânica. Se pensados esses movimentos em partículas diminutas, também na termodinâmica, dentro de um fluido, mais energia. De outra natureza, mas de qualquer maneira alimentando um mundo que precisa de mais e mais energia. Mais e mais baterias. Mais e mais tecnologia. Mais e mais movimento.

A apresentação do time de profissionais da Volvo mostrou mais 28 carregadores ultrarrápidos, em sete estados e quase 10.000 quilômetros de rodovias cobertos pelos eletropostos da Volvo Car Brasil. É pouco para o Brasil? Claro que sim, mas avança com muitos esforços diversificados. “Um dos maiores investimentos que uma marca faz em infraestrutura de eletrificação no Brasil”, diz Marcelo Godoy, diretor de Finanças Volvo Cars América Latina e de Operação de Infraestrutura de Carregamento Brasil.

Energia (Foto: Divulgação)



A marca sueca inaugurou sete pontos de carregamento, deixando seguros quem trafega de São Paulo capital ao interior e aos estados próximos do Paraná e Minas Gerais. E declara que foram realizadas 1.614 recargas com um consumo de 38.106 kWh – números capazes de suprir mais de duzentas residências por um mês.

Segunda fase

A Volvo prepara mais 15 eletropostos ultrarrápidos chegando a Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro. “Somos líderes em vendas de carros híbridos e elétricos e este é nosso legado: promover infraestrutura não só aos clientes da marca, mas também para todos os proprietários de veículos elétricos no País. Estamos expandindo ainda mais e essa é só a segunda fase, de um total de cinco”, explica Marcelo Godoy.

A empresa declara R$ 12 milhões nessa fase, que deve estar completa até fevereiro de 2024, para suprir parceiros com os carregadores e infraestrutura, em regime de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A imperativa necessidade de que estes equipamentos não falhem, uma vez que estão posicionados em estradas e longe de uma possível alternativa, oportunizou que a empresa possa acompanhar cada carregamento e até reiniciar o equipamento à distância, garantindo ou minimizando eventual problema.

O avanço na alternativa de carregamento está visualmente organizado AQUI. Vale para carregadores AC ou DC (carga lenta e ultrarrápida). Interessante também perceber as histórias estabelecidas em meio às parcerias entre montadora e os postos que enriquecem esse caminho do desenvolvimento.