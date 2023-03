PRAIA: inscrições abertas

O Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups (PRAIA) está com inscrições abertas para o Batch 4. O PRAIA é uma aceleradora de startups de base tecnológica que tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento e crescimento de startups por meio de recursos, metodologias e conexões.

"O Praia é um programa completo que visa apoiar startups a superar os principais desafios, através de uma metodologia pautada na concepção de coaceleração. Somos uma rede de atores que se uniu para impactarmos o ecossistema local", afirma Nathalia Cavalcante, coordenadora do Praia.

O processo de aceleração é 100% online, permitindo a inscrição de startups de todo o Brasil com estágio de maturidade em operação ou tração, preferencialmente com clientes e faturamento, e que tenham um CTO como sócio. Estamos em busca de startups com foco em Impacto Social, Indústria 4.0 e Energia, mas também recebemos com entusiasmo startups de outros segmentos. Priorizamos as startups que possuem expertise em tecnologias como Ciências de Dados, Computação Cognitiva, IoT, Redes e Sistemas Distribuídos, Segurança da Informação e 3D.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Praia oferece às startups selecionadas um plano de ação individual e personalizado, diagnóstico de produto e negócio, networking com mentores, investidores e experts de mercado, preparação para captações, apoio na prospecção de fomento, conexão comercial, trilhas de conteúdo e campo de prova com grandes players. Além disso, serão alocadas 300 horas de desenvolvimento tecnológico com especialistas em tecnologia que possuem ampla experiência e habilidades múltiplas para ajudar a impulsionar o produto da sua startup, seja por meio de engenharia ou UX service. As inscrições para o Batch 4 podem ser realizadas AQUI.