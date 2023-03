Vivo disponibiliza produtos da Polar para venda

A Vivo anuncia a chegada dos produtos da Polar em suas lojas físicas e também em e-commerce. Incorpora-se assim smartwatches e monitores de frequência cardíaca ao portfólio da marca. É possível parcelar suas compras em até 21 vezes sem juros e ainda receber até 10% de cashback ao efetuar o pagamento com o cartão Vivo Itaú.

Nas compras realizadas via Loja Online da Vivo, o frete é grátis para todas as cidades do País, sem valor mínimo. A Vivo ainda oferece, com exclusividade para seus clientes, 10% de desconto adicional em todos os produtos Polar para compra na Loja Online da Vivo, válido até 24 de março. Para ter direito ao benefício, basta acessar o App Vivo e localizar o banner da oferta na categoria Shopping.

“A Vivo tem em seu core ser um ecossistema completo de tecnologia. Por isso, seguimos avançando na busca de trazer para dentro dos ambientes de nossas lojas, seja nas mais de 1,8 mil lojas físicas, ou em nossa Loja Online, soluções em produtos e serviços que permitam que os clientes tenham suas demandas atendidas numa experiência one stop shop”, destaca Alan Hessel, diretor de Consumer Electronics da Vivo. Além de serviços de conectividade e digitais, a Vivo tem mais de 500 produtos nas categorias de smartphones, smartwatches, dispositivos de áudio e vídeo com assistentes de voz, rastreadores, repetidores, fones de ouvido, acessórios gamers, equipamentos de Casa Inteligente, drones, entre outros. A partir da parceria com a Polar, a Vivo incrementa sua categoria voltada à saúde e bem-estar com a chegada de seis novos produtos, entre smartwatches e sensores de frequência cardíaca. “Essa parceria alia a expertise da Vivo em tecnologia aos conhecimentos e estudos da Polar para acompanhar de perto os praticantes de atividades físicas, promovendo o melhor aproveitamento dos usuários”, finaliza o Hessel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os modelos de smartwatches, a Vivo trará o recém-lançado Ignite 3 (por R$ 2.849 à vista, ou em 21x de R$ 136), que se destaca pelo monitoramento de atividades e frequência cardíaca 24/7, permitindo interação com smartphone via conectividade Bluetooth, além da nova funcionalidade SleepWise™, que monitora a quantidade e qualidade do sono do usuário de forma avançada, trazendo previsões dos níveis de energia e disposição para o dia que vem a seguir. Além disso, este modelo também conta com acabamento em aço inoxidável, que protege a tela AMOLED, de borda infinita e em vidro Gorilla Glass, contra as intempéries.

Entram no portfólio da Vivo também os modelos Polar Ignite 2 (por R$ 1.999 à vista), Pacer Pro (R$ 2.999 à vista), Grit X Pro (por R$ 4.599), além dos sensores de frequência cardíaca Polar H10, em formato de cinta peitoral (por R$ 699) e o Sensor Polar Verity Sense (por R$ 699), que monitora a frequência cardíaca por sensores ópticos adaptados a uma braçadeira.