Digital College recebe palestra gratuita com diretor da Accenture

A palestra “Uma visão sistêmica sobre transformação digital” será realizada nesta terça-feira, 21 de março, às 19h, na sede sul da Digital College, primeira escola de habilidades digitais do Ceará. Gratuita, a palestra será conduzida por Victor Lima, diretor de Inovação da América Latina na Accenture, empresa multinacional líder mundial em consultoria de tecnologia.

Victor Lima vai falar sobre como construir uma transformação digital assertiva a partir das principais falhas que ocorrem nos processos de digitalização de organizações no Brasil, na América Latina e no mundo. Conforme o diretor, entre os desafios, está a “capability trap”, expressão que, em português, significa armadilha da construção de capacidade. “As pessoas precisam sair dos trabalhos que estão fazendo para conseguir aprender a trabalhar do jeito novo (digital) para, então, conseguir gerar a mudança. Isso demanda tempo. Então, durante o processo de transformação digital, a performance da empresa tende a piorar antes de melhorar. Quando a liderança tem um pensamento de curto prazo, isso acaba influenciando para que não se espere o tempo suficiente”, analisa.

“Nosso propósito é contribuir com debates sobre assuntos da tecnologia que repercutem na vida cotidiana e no segmento de TI. Alinhados às tendências e necessidades do mercado, seguimos formando talentos com conhecimento relevante”, afirma Antonio Rodrigues, diretor da Digital College, que capacita nas áreas de marketing digital, design, programação, dados e segurança da informação.

As vagas são limitadas e os interessados devem efetuar a inscrição por meio do link https://bit.ly/3JuQ8dl. A programação é uma iniciativa da Agilizem Podcast e da comunidade Bora Agilizar, com o apoio da Digital College.



Serviço

Palestra “Uma visão sistêmica sobre transformação digital”

Data: 21 de março (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Digital College Sul, à Av. Washington Soares, 3663, torre 2, 4o andar. Washington Soares Trade Center (WSTC). Bairro Edson Queiroz. Fortaleza (CE)

Inscrições gratuitas (vagas limitadas): https://www.sympla.com.br/evento/uma-visao-sistemica-sobre-transformacao-digital/1918487