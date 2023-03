AEVO lança curso gratuito de Gestão de OKRs para Inovação

A AEVO, que auxilia 160 médias e grandes companhias brasileiras a inovar, acaba de lançar o curso gratuito “Introdução à Gestão de OKRs para Inovação”, metodologia usada pelas empresas mais inovadoras do mundo, entre elas gigantes como Amazon e Google, para promover a autonomia e assertividade no alcance de metas.



Disponibilizado no AEVO Boost, portal de educação corporativa da empresa, a formação é destinada, principalmente, a líderes e gestores que querem desenvolver uma cultura de clareza de objetivos e engajar colaboradores no cumprimento de metas. Além disso, ele é indicado, também, para profissionais de inovação, ou qualquer outra área, que buscam alinhar a cultura da empresa à execução de suas estratégias.

Quem ministra o curso, com carga horária de 2 horas, além de materiais complementares, é a OKR Master e Head de Novos Produtos na AEVO, Gabriela Vargas. Com mais de 10 anos de experiência em tecnologia aplicada a negócios e à frente de iniciativas focadas em gestão estratégica, Gabriela é graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e cursou MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0, na PUC-RS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dividido em seis módulos, o curso permite compreender como a metodologia de OKRs ajuda as empresas a se concentrarem na solução de seus problemas organizacionais de forma ágil; como transformar os objetivos estratégicos de inovação em tarefas definidas e resultados mensuráveis; e a definir as metas e objetivos que vão aprimorar as rotinas dos colaboradores, visando a alta performance e autonomia.

“A incerteza dos tempos atuais gera a necessidade de análises e planejamentos ágeis, adaptáveis e focados em resultados. Por isso, ter uma estratégia consolidada é fundamental para o desenvolvimento das organizações. Apenas ¼ das organizações têm inovação e estratégia alinhadas e desdobradas de forma conectada junto às lideranças, segundo o estudo do Mapa da Inovação Corporativa, lançado no ano passado, com a participação de 300 líderes de grandes empresas. Isso impacta diretamente nos resultados, não basta ter a melhor estratégia se a cultura não está alinhada com a execução dela”, explica Gabriela Vargas, mentora do curso.

Como se inscrever?

Acesse o AEVO Boost e escolha o curso “Introdução à Gestão de OKRs para Inovação” e preencha as informações de acesso. Todos os participantes terão acesso às aulas e os materiais complementares. Aqueles que concluírem a formação, bem como realizarem a avaliação final, terão direito a certificado. O acesso gratuito será liberado por tempo indeterminado, sem limite de vagas.