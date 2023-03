Algar Telecom estreia no mercado de jogos com GameX Play

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, por meio do Brain, centro de inovação fundado pela companhia, estreia no mercado de jogos com a plataforma GameX Play, desenvolvida em parceria com a empresa francesa Digital Virgo. A Algar é a primeira companhia do setor de telecomunicações a oferecer o serviço de Cloud Gaming para os seus clientes no Brasil, área que movimentou cerca de US2,3 bilhões no país em 2021.



O GameX Play reúne mais de 300 títulos, dos clássicos aos atuais, em diversas categorias, como aventura, estratégia e retrô, incluindo aqueles de alto nível, chamados AAA (ou triple-A). O pagamento estará incluso na conta do consumidor por apenas R29,90/mês.

“O universo dos games fascina diferentes públicos e idades. As preferências por temas de jogos também são bastante diversas e nós temos um serviço que garante a jogabilidade, uma excelente qualidade gráfica, acessibilidade e interatividade” explica Zaima Milazzo, presidente do Brain. “O principal diferencial do GameX Play é a democratização do acesso aos games, já que podem ser acessados a partir de qualquer dispositivo, como smartphones, tablets e notebooks, sem a necessidade de um computador específico ou console. É a solução de uma dor do consumidor, pois, muitas vezes, os títulos e videogames possuem preços bastante elevados e não são acessíveis a todos os públicos”, complementa a executiva.

A plataforma de jogos já está disponível para os clientes de Uberaba, Minas Gerais, por meio deste link. A empresa trabalha em um plano de expansão para o restante do país.

“O serviço permite que os usuários integrem jogos com a funcionalidade BYOL (Bring Your Own License), para acessar seus jogos favoritos comprados na STEAM e na Epic Games e inicializá-los por meio da plataforma. Ela permitirá que os assinantes da operadora tenham acesso a jogos móveis, artigos de eSports, conteúdo de vídeo criado por especialistas e ao serviço de Cloud Gaming mais inovador do país: Fuze Forge Cloud”, finaliza Marco Barbaceli, Country Manager da Digital Virgo do Brasil.

Sobre o Brain

O Brain é o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) fundado pela Algar Telecom, que possui a sua sede em Uberlândia/MG e suas filiais em São Paulo/SP, Recife/PE e Lisboa (Portugal). Por meio do modelo de inovação aberta e parcerias estratégicas, o Brain promove o desenvolvimento de soluções disruptivas com o foco em Internet of Things (IoT), Digital, 5G e Cloud/Edge Computing, para as verticais de negócios de Agronegócios e Farming, Indústria 4.0, Saúde, Small Medium Business e Smart Spaces. Os novos produtos, serviços e modelos de negócio são criados com o objetivo de simplificar o dia a dia das pessoas e empresas.

Os times de trabalho do Brain são divididos em squads e para a execução das novas soluções o Centro de Inovação utiliza o framework Scrum para implementar o desenvolvimento ágil, que possui princípios relacionados à colaboração, à auto-organização e a equipes interdisciplinares. Esse formato permite que os times tenham um desenvolvimento mais dinâmico, focado e com entregas rápidas. Além de ser um ambiente criativo, dinâmico e inspirador, o Brain também atua com foco em cultura de inovação e mudança do mindset.