Mulheres na Telecom: como mudar a cultura e aumentar a diversidade 

O Brasil conta com 109,4 milhões de mulheres, o que representa 52,2% da população, mas no que diz respeito ao setor de tecnologia, a participação feminina é de apenas 20% em relação à participação masculina, de acordo com dados divulgados em 2019 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). E esse percentual é ainda mais baixo quando se trata do setor de provedores de internet.



Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) mostrou que as mulheres representam apenas 10% da força de trabalho do setor, embora venham se destacando em um mercado que exige constante atualização e adaptação às novas tecnologias.

Marília Amaro, CEO da IKNET, que atua nos mercados das cidades cearenses Barbalha, Juazeiro do Norte, Crato e Missão Velha, é uma das poucas mulheres à frente de uma empresa do setor e tem trabalhado para ampliar a presença feminina nessa área. Ela acredita que a diversidade de gênero é fundamental para o sucesso das empresas, inclusive no segmento de provedores de internet, pois traz diferentes perspectivas e habilidades para a equipe.

Na visão de Marília, o desafio maior ainda está na própria mulher: “Ela não pode se deixar abater pelos obstáculos, se sentindo incapaz de superá-los. A mulher deve atuar com a certeza que ela pode chegar aonde ela quiser. Na IKNET, além das gestoras serem duas mulheres, nossa equipe é formada por 20% de colaboradoras. Gostaríamos de ter um número maior, mas, infelizmente, ainda temos dificuldade de encontrar no mercado mulheres capacitadas para atuar na área”, afirma a executiva.

De acordo com ela, além de investir em programas de diversidade e inclusão, promover o desenvolvimento de lideranças femininas é muito importante para incentivar e apoiar as que desejam seguir carreira nessa área. “Isso pode incluir a criação de programas de mentoria, o apoio à participação de mulheres em eventos e conferências do setor. As empresas devem investir em cursos e treinamentos voltados especificamente para o público feminino, criando ferramentas para que as mulheres se sintam aptas a atuar em qualquer área do setor de tecnologia”, conclui.

Marília Amaro é uma das palestrantes do Congresso RTI Provedores de Internet 2023, que trará como tema em um de seus painéis “Mulheres provedoras de internet - desafios e liderança”.

Congresso RTI Provedores de Internet 2023

Os desafios e a liderança das mulheres no setor de provedores de internet será tema de um dos painéis do Congresso RTI Provedores de Internet, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Com inscrições gratuitas, o evento selecionou quatro provedoras, proprietárias de empresas de Internet, três do Ceará e uma de São Paulo, para mostrar que elas são capazes de gerenciar numerosas equipes de técnicos, negociar com fornecedores, escolher novas tecnologias para suas redes e tomar decisões estratégicas. Elas contarão um pouco da sua história e compartilharão experiências de liderança e gestão. O painel será mediado por Bruna Fernandez, representante do Mulheres da Telecom, um projeto criado para dar mais voz e visibilidade às profissionais do segmento.

Promovido pela revista RTI - Redes, Telecom e Instalações, com organização da Aranda Eventos e Congressos, o tradicional evento de ISPs (Provedor de Serviços de Internet) virá em novo formato, apresentando as experiências mais exitosas de especialistas, com palestras, painéis, minicursos, além de uma feira que reunirá as maiores empresas nacionais e internacionais, que trarão o que há de mais novo em produtos e serviços no setor. Dentre os expositores, estão Nextest, Tellycom, OIW Telecom, Padtec, 3GS Technology e Mapros.

Para mais informações: https://rtiprovedoresdeinternet.com.br/12/