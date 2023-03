Exclusivo para mulheres: bolsas de estudo em tecnologia

Este mês, o Potência Tech, programa promovido pelo iFood, vai distribuir 415 bolsas de estudos exclusivas para mulheres. A plataforma oferece cursos gratuitos, bolsas para formação em tecnologia e uma trilha com dicas de empregabilidade, além de um banco de talentos com foco no público sub-representado.



O Potência Tech fazem pretende formar e empregar 25 mil pessoas até 2025, promovendo a diversidade e a inclusão social. “Acreditamos que a pluralidade e a colaboração são ingredientes essenciais para seguirmos inovando. As múltiplas visões de mundo são capazes de provocar mudanças e transformações que a sociedade deseja e precisa nesse momento”, explica Luanna Luna, head de educação do iFood.

Confira as vagas exclusivas para mulheres:

- Programação Web para Iniciantes

375 vagas, em parceria com a WoMakersCode

Inscrições: entre 27 de fevereiro e 13 de março

Carga horária: 35 horas entre aulas gravadas e mentoria ao vivo

Veja aqui o conteúdo do curso

- Imersão na linguagem Javascript

40 vagas, em parceria com a Reprograma

Inscrições: entre 13 de março e 13 de abril

Carga horária: 240 horas de aulas online (ao vivo)

Veja aqui o conteúdo do curso

As inscrições devem ser feitas pela plataforma do Potência Tech, pelo endereço: https://plataforma.potenciatech.com.br/

Além disso, este mês, o iFood apoia a realização do Encontro Mulheres e Carreira em Tecnologia, da Womakers Code, maior comunidade de tecnologia formada por mulheres da América Latina.

Mulheres em tech

De acordo com a ONU Mulheres, quando falamos em tecnologia de ponta, como a inteligência artificial, apenas 1 em cada 5 profissionais (22%) é mulher. No Brasil, os dados são ainda mais alarmantes: apenas 14% delas ocupam cargos nesse nicho de mercado, o que as deixa em defasagem quando o assunto é ascensão na carreira. Atualmente, apenas 37% dos inscritos no Potência Tech são mulheres e a condição de igualdade é um fator que o programa quer desenvolver

“Ao mudar o cenário e equiparar essa desigualdade, o resultado é mais diversidade no meio de atuação, o que traz novas perspectivas ao setor e beneficia todo o meio, dentro de um contexto social e profissional”, Luanna Luna.

Sobre o Potência Tech

O Potência Tech é uma plataforma que oferece cursos gratuitos, bolsas para formação em tecnologia e uma trilha voltada para empregabilidade. Está entre os compromissos públicos do iFood, assumidos há dois anos, de formar e empregar 25 mil pessoas de perfis sub-representados e de baixa renda na área de tecnologia até 2025, com a ajuda, hoje, de 16 escolas de tecnologia parceiras. A plataforma recebeu o “Prêmio Notáveis 2022”, da CNN Brasil, na categoria Tecnologia.