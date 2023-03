ANPPD E DPOnet buscam fortalecer práticas de proteção de dados 

Parceria entre Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD) e DPOnetParceria quer democratizar e acelerar as diretrizes da LGPD no país

A Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD) em parceria com a DPOnet, plataforma de Gestão de Privacidade, Segurança e Governança de Dados Pessoais, firmam parceria a fim de auxiliar os profissionais responsáveis por difundir e implementar a LGPD nas empresas.

O objetivo da ação é atender as necessidades e dores que o mercado enfrenta na jornada de adequação, tornando o trabalho dos 15 mil membros da ANPPD mais prático e acessível à boas tecnologias. Embora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais esteja em vigor há quase três anos, grande parte das companhias ainda não se adequaram à lei. Segundo estudo realizado pelo Grupo Dayrus, consultoria especializada no tema, em 2022, 80% das organizações ainda não tomaram as iniciativas necessárias para cumprir as exigências da regulamentação.

Dados do Grupo Gartner apontam que os investimentos em segurança cibernética e gerenciamento de riscos tecnológicos vão aumentar cerca de 11,3% em 2023, chegando ao total de US $188,3 bilhões só neste semestre. Mesmo com o aumento dos investimentos crescendo globalmente, e a aplicação de multas mais severas para quem não cumpre as regulamentações mundo afora. A realidade brasileira ainda é outra. Isso porque, pequenas e médias organizações possuem grande dificuldade durante o processo de adequação, alegando falta de verbas e profissionais capacitados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pensando em acelerar essa etapa e atender as necessidades desse mercado, a ANPPD, em parceria com a DPOnet, disponibiliza para os seus associados três meses de gratuidade no uso da plataforma DPOnet, podendo contratar seus serviços a partir do quarto mês com 50% de desconto. Já os não associados podem usufruir da plataforma pelo período de um mês para testar a tecnologia de forma gratuita.

A difusão das práticas e diretrizes da LGPD poderão ser implementadas pelas corporações de grande, médio e pequeno porte de forma prática e com preço acessível para as organizações e pequenos empreendedores. “Essa parceria irá beneficiar todo o ecossistema, pois unimos propósitos que se complementam, seja o de representação de classe, seja a geração de conhecimento e acesso para negócios em estágio inicial e com recursos limitados”, finaliza Marcelo Martins, CRO da empresa.