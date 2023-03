Oi comemora prêmio de inovação pelo Fiber To The Room

Oi recebe, em Barcelona, prêmio de inovação relativo à tecnologia em casas inteligentes com serviço de conectividade Fiber To The Room

A Oi comemora prêmio de inovação, inédito na América Latina,relativo à conectividade. É o Fiber To The Room (FTTR), e foi entregue no MWC, que acontece em Barcelona, na Espanha. O reconhecimento foi feito pelo IDATE DigiWorld, um dos principais institutos especialistas em tecnologia da informação e comunicação do mundo.



O serviço de internet FTTR distribui fibra ótica transparente nos cômodos da residência ou empresa, sem necessidade nenhuma de obra e sem interferir na arquitetura ou na decoração, garantindo a melhor entrega da conexão através da fibra em todos os cantos da casa. A solução, desenvolvida pela Huawei, complementa o portfólio de serviços de fibra da Oi, atendendo a uma demanda cada vez maior dos usuários por conexão de altíssima velocidade que garantam a melhor qualidade de navegação em todos os ambientes das casas ou das empresas.



Ao receber o prêmio, o vice-presidente de Consumidor e Empresarial da Oi Rogério Takayanagi afirmou que esse reconhecimento internacional é fruto do trabalho que a companhia vem realizando com o objetivo de se tornar líder em soluções digitais e conexões de fibra, e que tem a oferta do FTTR como parte dessa estratégia.