Cubos Academy: curso de programação online e gratuito

A Cubos Academy, uma das maiores edtechs do Brasil, promove o evento Big Tech Brasil, o curso com três dias de duração é a primeira edição do formato Cubos Experience, que tem como principal objetivo promover a educação prática em tecnologia. As aulas serão conduzidas por especialistas e não é necessário ter conhecimento prévio em programação. O webinar acontecerá entre 06 e 08 de março às 19h, e é totalmente on-line e gratuito.

Os participantes terão a oportunidade de aprender com os professores da Cubos Academy todo o processo de construção e estruturação de uma página de votação de reality show. Dessa forma, é possível unir a teoria e a prática para garantir uma experiência mais imersiva e dinâmica para os inscritos.

Os profissionais Guido Cerqueira, instrutor de back-end, Daniel Lopes, instrutor de front-end e Caio Lopes, UX designer, apresentarão as seguintes tecnologias: Figma, HTML, CSS, ReactJS e Node.js. O público do evento deve ser composto principalmente por interessados em TI, sendo eles profissionais ou aspirantes a UX Design e programação.

“Faz parte do DNA da Cubos Academy democratizar o acesso à educação em tecnologia. Promover mais um evento totalmente gratuito e com teor educativo é um prazer para a empresa. Melhor do que apenas apresentar teorias, priorizamos a prática e o incentivo de ensinar embasados em assuntos do momento. Dessa forma, é possível tornar todo o processo muito mais produtivo e divertido para os participantes’’, explica José Messias Júnior, CEO e founder da Cubos Academy.

No dia 06/03 os estudantes acompanharão a criação do layout da página de votação, usando o Figma. No próximo dia, 07/03, Usando Node,js, será possível entender e acompanhar a construção do back-end da aplicação. Já no dia 08/03, serão apresentados os conceitos e aplicabilidades do front-end. Utilizando HTML e CSS, os participantes irão construir toda a parte visual da página, assim como acompanhar a sua implementação.

O evento acontecerá ao vivo e 100% on-line, com convidados de todo o Brasil. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas AQUI.