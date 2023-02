TecToy quer um token físico para cada cliente

A TecToy anuncia um novo TPP (Token Personal Payment) desenvolvido para instituições bancárias, atuando, claro, na segurança dos correntistas. O intuito é que cada cliente de banco tenha a sua própria máquina. O equipamento funciona conectado ao computador, notebook ou celular do usuário. Para acionar, um cartão com chip deve ser inserido e, para concluir o pagamento, a senha deve ser digitada. Dessa forma, garante toda a proteção dos cartões com chip e das maquininhas tradicionais, já que possuem segurança como: PCI, ABECS, EMV, entre outras certificações.

“Sabemos que as máquinas que aceitam cartões com chip são as mais seguras para concluir transações bancárias. Por isso, decidimos unir o físico com o digital, o famoso phygital, com um equipamento que aceita pagamentos digitais, mas apenas se o cartão for inserido e digitado a sua respectiva senha. Com isso, o correntista não precisará fornecer informações pessoais para concluir as suas compras em e-commerces, por exemplo”, explica Gilberto Novaes, fundador do Grupo Transire.

A máquina TPP é preparada para receber pagamentos digitais, como Pix e cartão de crédito/débito, além de tokenização para acesso ao homebank. Por conta da criptografia e leitura de chip, as informações e os dados dos clientes não podem ser lidos por hackers durante todo o processo. Ou seja, é como se o usuário estivesse com uma maquininha dentro da loja.

“As compras online vão continuar, porém com um recurso a mais de segurança. O usuário não precisará mais digitar o número do cartão, validade e o código de segurança, ele apenas necessitará inserir o objeto e digitar sua senha, como na loja física. Porém com sua maquininha pessoal, que poderá também servir para fazer um Pix com segurança ou acessar sua conta bancária remotamente”, complementa Novaes.

De acordo com um estudo global da PwC, o pagamento eletrônico avançará 87% em todo o mundo até 2025. Em contrapartida, segundo levantamento feito pela Forrester Consulting, 80% dos entrevistados esperam que o risco de fraude aumente nos próximos 24 meses, já que elas avançaram em 37% entre outubro de 2021 e setembro de 2022, principalmente por meio de carteira digital e QR code.

“Atualmente, as pessoas que possuem contas bancárias contam com opções limitadas de segurança ao realizar algum pagamento pela internet. Hoje, as empresas oferecem a opção de abrir uma nova conta apenas para Pix, que implica em mais custos, o cartão online e seguro pago em casos de sequestros/roubos. Nosso diferencial é que, o equipamento possui criptografia de ponta a ponta e certificados de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS), mesmo em pagamentos online”, ressalta Gilberto.

Ao proporcionar mais segurança e versatilidade, a máquina fabricada pela TecToy, poderá trazer uma menor taxa para cartões de crédito e débito para o e-commerce, além de aumentar valor das transações do Pix e também ter um aumento significativo nas transações online. O TPP transforma a operação totalmente segura e com rastreabilidade, diminuindo drasticamente a fraude digital.

“É fato que os dados dos correntistas e usuários estarão mais seguros com o TPP, porém há muito mais vantagens para as instituições bancárias. Com o equipamento, o banco poderá atrair um novo público, já que milhões de pessoas ainda têm receio de realizar compra, Pix e/ou homebank na internet/celular, devido ao risco de ter seus dados copiados e clonados. Vale ressaltar que no TPP da TecToy não há captura e armazenamento de informações dos sites de e-commerce. São muitos benefícios aos usuários e aos bancos, pois praticamente, elimina a fraude online.” finaliza o executivo.

Além das vantagens citadas, o Token Personal Payment permitirá uma venda de pessoa para pessoa, por exemplo. A venda poderá ser paga, no cartão de crédito, débito, Pix, à vista ou parcelado.