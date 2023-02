Cearaprev On-line cadastra prestadores de serviços e lojistas

A Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) está com o período de pré-inscrições aberto para os lojistas e prestadores de serviços que desejarem participar do marketplace do aplicativo Cearaprev On-line. Esses fornecedores serão responsáveis por oferecer produtos aos beneficiários da previdência e servidores cearenses.

O credenciamento da empresa é realizado através do aplicativo da Cearaprev On-line. Os lojistas interessados devem baixar o aplicativo no smartphone e realizar seu o cadastro pessoal na plataforma. Após isso será liberado o login por QR Code no portal para incluir as informações cadastrais do estabelecimento.

João Marcos Maia, presidente da Cearaprev, afirma que esse procedimento vai proporcionar diversas vantagens para os usuários do aplicativo. “Essas empresas credenciadas vão fornecer produtos e serviços alinhados pela direção da Cearaprev para todos os servidores públicos do estado e beneficiários, o que vai trazer vantagens para mais de 144 mil pessoas, que vão poder usufruir de serviços essenciais sem sair de casa. E o pagamento pode ser feito pelo próprio aplicativo”, conclui.

O presidente do órgão ainda explica que a funcionalidade tem potencial de gerar receita extra previdenciária para o Estado. “Os benefícios não são apenas para os servidores que usam o aplicativo, assa função de proporcionar compras e outros serviços fará com que a economia se movimente, gerando um potencial de receita extra previdenciária de até R$ 60 milhões para o Ceará”, completa.

Sobre o Cearaprev On-line

O Cearaprev On-line, desenvolvido em parceria com a Empresa Pública de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), permite que servidores públicos estaduais acessem, de forma remota, serviços relacionados à previdência, como cadastro e prova de vida e pensão por morte. Além disso, estão em fase de implantação também os serviços extra previdenciários, que devem incluir as lojas online, serviços em saúde e educação e orientação financeira.

O aplicativo conta com tecnologia de reconhecimento facial para maior segurança do beneficiário e está disponível nas plataformas de download do sistema Android e iOS. Todas as etapas de preenchimento de dados pessoais são sigilosas e compatíveis com as políticas de segurança cibernéticas vigentes. Mais informações podem ser obtidas AQUI.