7 de fevereiro: Safer Internet Day

Hoje, 7 de fevereiro, é comemorado o Safer Internet Day (Dia da Internet Segura), iniciativa que visa aumentar a conscientização sobre questões online emergentes e preocupações atuais, desde o cyberbullying até as redes sociais e a identidade digital.

Sob o tema "Juntos por uma internet melhor", o Pinterest está se juntando globalmente à iniciativa para tornar a internet um lugar mais seguro e melhor para todos – especialmente para crianças e jovens.

Metade da Geração Z acredita que as experiências negativas online estão se tornando mais comuns - foi o que um novo estudo da Morning Consult encomendado pelo Pinterest revelou. Abaixo estão alguns insights sobre a Gen Z no Brasil*:

- A gen Z brasileira está cansada, e suas buscas no Pinterest comprovam que:

as buscas por "cansada emocionalmente frases" aumentaram 20x

as buscas por "mente cansada" triplicaram

as buscas por "cansaço mental frases" duplicaram



- A gen Z brasileira quer uma vida mais saudável

as buscas por "estilo de vida saudável" aumentaram 30x

as buscas por "ser saudável" aumentaram 7x

as buscas por "mente saudável" aumentaram 5x

as buscas por "saudável" triplicaram

as buscas por "saúde e bem estar" duplicaram



- Está em busca de motivação e foco

as buscas por "tela de bloqueio motivacional" aumentaram 20x

as buscas por "fundo de tela motivacional" aumentaram 7x

as buscas por "focus wallpaper" aumentaram 5x

as buscas por "frases de foco" aumentaram 80%



- Para alcançá-los, está em busca de recursos como

as buscas por "jogos offline para celular" aumentaram 10x

as buscas por "ficar off" aumentaram 6x

as buscas por "canto de meditação" aumentaram 6x

as buscas por "terapia holística" aumentaram 81%

as buscas por "vivendo em off frases" aumentaram 79%

as buscas por "asmr" aumentaram 54%



- Estéticas em voga entre a gen Z brasileira no Pinterest

as buscas por "saúde mental aesthetic" aumentaram 10x

as buscas por "terapia aesthetic" aumentaram 8x

as buscas por "wellness aesthetic" triplicaram

as buscas por "meditação aesthetic" duplicaram

as buscas por "vida saudável aesthetic" duplicaram

Então:



O Pinterest se uniu à #HalfTheStory, uma organização sem fins lucrativos e parceira de propósito do Pinterest, para criar conteúdo personalizado para a Geração Z, que promove o bem-estar digital para adolescentes, com os recursos de que precisam para criar um relacionamento positivo com a tecnologia.

O Pinterest comprometeu mais de um terço de seu fundo de $10 milhões focado no avanço do bem-estar emocional para projetos especificamente dedicados a servir a juventude.

O Pinterest renovou parcerias em um compromisso de dois anos com #HalfTheStory, The Steve Fund e Inseparable.