Como as novas regras do PIX afetam as pequenas e médias empresas

O Banco Central anunciou mudanças dentro do sistema de pagamentos instantâneo mais utilizado no país.

Pensando em ajudar pequenas e médias empresas a entenderem melhor sobre as mudanças realizadas dentro do sistema de pagamento, Paulo Castro, CEO e cofundador do Contbank, fintech especializada em produtos financeiros e de crédito para PMEs, explica abaixo detalhes sobre as novas regras.

Horário noturno: Agora, os bancos podem decidir se irão ou não oferecer uma customização de horário noturno diferenciado para que o cliente possa solicitar um limite menor para suas transações. Antes, o horário permitido era entre 20h e 6h, mas as instituições bancárias poderão mudar para entre 22h e 6h.

PIX Saque e PIX Troco: O valor limite para a retirada de dinheiro por meio do Pix Saque e Pix Troco também mudou! Agora, o limite durante o dia passa a ser de R$ 3 mil e durante a noite passa para R$ 1 mil.

Nova Gestão de Limites: Outra grande novidade é que os bancos poderão disponibilizar para seus clientes a funcionalidade de gestão de limites. Por meio dela, será possível fazer solicitações de aumento e redução dos limites estabelecidos. Além disso, também será possível estabelecer um limite específico para contas e usuários recebedores.